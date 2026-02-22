Al igual que Hernán Barcos: el otro goleador de la Liga 1 2026 que anotó un hat-trick

Hernán Barcos anotó tres goles con FC Cajamarca ante FBC Melgar, logrando que su club obtenga su primera victoria en esta temporada 2026 de la Liga 1. De la misma forma, Franco Torres, delantero de Los Chankas FC, salió al frente para decirle al 'Pirata' que no es el único en anotar un hat-trick y de esa forma darle un resultado positivo a la escuadra de Andahuaylas.

El otro goleador de la Liga 1 2026 que anotó un hat-trick al igual que Hernán Barcos

Los Chankas se enfrentaron a Sport Huancayo por la cuarta fecha del Torneo Apertura de la Liga 1. En un partido con muchos goles, la verdadera figura del encuentro fue el argentino Torres, quien con sus 3 goles ayudó a su equipo a conseguir la victoria e igualar lo logrado por Barcos.

A los 7 minutos del primer tiempo, Franco Torres apareció para abrir el marcador del encuentro, pero no se quedaría con las ganas de seguir anotando, ya que a los 53 minutos de la segunda mitad volvió a marcar a través de un penal, logrando que su equipo alcanzara un empate parcial de 2-2.

Video: L1MAX

La figura del delantero argentino parecía destinada a quedarse en ese punto, pero sorprendió a todos al marcar su hat-trick a los 77 minutos del segundo tiempo, lo que impulsó la victoria de Los Chankas sobre Sport Huancayo.

De esta forma, Franco Torres igualó a su compatriota Hernán Barcos y ahora ambos son los únicos jugadores de la Liga 1 2026 en anotar un triplete en la presente temporada del fútbol peruano.

¿Quién es Franco Torres, futbolista de Los Chankas que anotó hat-trick en la Liga 1 2026?

Franco Torres es un futbolista argentino de 29 años, nacido en 1996 en Córdoba. Realizó las divisiones menores en River Plate y posteriormente tuvo una etapa destacada en Fénix, Acassuso, Deportivo Riestra, Guemes, entre otros clubes de Argentina.

Franco Torres de Los Chankas anotó un hat-trick en la Liga 1 2026 e igualó a Hernán Barcos. Foto: Liga 1.

En el 2025, fue fichado por Los Chankas FC para ser su delantero principal hasta fines del 2026. En la temporada pasada jugó 15 partidos y anotó 3 goles. En esta temporada, ya igualó su marca al anotar un hat-trick a Sport Huancayo en el Torneo Apertura de la Liga 1.