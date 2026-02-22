Melgar contrató a jugador que brillaba en Inglaterra para salir campeón de la Liga 1: "Llegó"

Sorpresa en el fútbol peruano. La derrota ante FC Cajamarca tras triplete de Hernán Barcos generó muchos comentarios por parte de la hinchada arequipeña, quienes exigieron a Melgar no volver a tropezar para poder salir campeones de la Liga 1 2026. En ese sentido, el 'Dominó' respondió a la afición y anunció la contratación de un elemento que hasta hace poco estaba en Inglaterra.

Como sabemos, en los últimos años han salido diversos elementos nacionales al extranjero con el objetivo de brillar y hacerse de un nombre internacional, pero la gran mayoría ha vuelto poco después debido a que no tuvieron el éxito esperado. Uno de estos casos es el de Jefferson Cáceres, quien a inicios del 2025 se fue al Sheffield United con la misión de dejar en alto al Perú en Europa, aunque por detalles de la vida ahora ha regresado a nuestro país.

Y es que, mediante su cuenta oficial de 'X', Melgar de Arequipa anunció el retorno del delantero peruano para competir por el Torneo Apertura y Clausura de la Liga 1 2026. Recordemos que a finales del año pasado nuestro compatriota fue vendido al Dumfermline de Escocia, pero tras no poder acostumbrarse al fútbol europeo tomó la decisión de volver al club en el cual más destacó durante su carrera profesional.

"Jefferson vuelve a casa. Llegó a los 16 años, vivió en nuestra casa club, creció defendiendo estos colores y logró consolidarse en el primer equipo con trabajo y convicción. Durante el 2024, defendió la rojinegra en 24 partidos, dio 6 asistencias y celebró 8 goles. Hoy, Jefferson regresa al Dominó para seguir construyendo su historia junto a Arequipa. Talento, entrega y gol que vuelven a casa con el mismo compromiso de siempre. Esta tierra te conoce … y te espera", precisó Melgar en sus redes sociales.

¿Cuál es el valor de Jefferson Cáceres?

Cuando llegó al Sheffield United de Inglaterra, Jefferson Cáceres estaba cotizado en 1 millón de euros dentro del mercado de transferencias, pero este precio se devaluó tras ser vendido a Escocia. Actualmente, el valor del extremo peruano es de 750 mil euros y probablemente baje un poco más ahora que volvió a la Liga 1 de Perú.