Mauro Cantoro explota tras empate de Universitario y deja alentador mensaje a Alianza Lima: "Ganar"

Uno de los partidos más esperados del fin de semana fue el que protagonizaron Sporting Cristal y Universitario por el Torneo Apertura 2026. El empate dejó contentos a los celestes, mientras que en tienda crema fue todo lo contrario. Ante ello, el exfutbolista Mauro Cantoro se pronunció y dejó firmes comentarios en vivo.

En el programa "DENGANCHE", Cantoro no solo criticó duramente el rendimiento de los cremas en la segunda parte ante Cristal. El exatacante expresó públicamente que "regalaron" el partido ante los celestes, el cual los hizo perder dos puntos claves para ser los únicos líderes del Torneo Apertura.

Sin embargo, eso no fue lo más llamativo, ya que el exfutbolista crema tomó conocimiento del próximo encuentro de Alianza Lima ante UTC en Cajamarca. Pese a que los demás panelistas afirmaban que iba a ser un choque atractivo y de alta intensidad, Cantoro fue firme al dar alentador mensaje a los blanquiazules. Y es que lo ve favorito para que se lleve el triunfo en la altura de Cajamarca.

"¿Bonita qué? ¿A qué llamamos? ¿Qué sorpresa? ¿Alianza no va a ganar a UTC? ¿No. 2-0 (le gana Alianza Lima a UTC)", manifestó Mauro Cantoro durante programa en vivo post empate de Sporting Cristal y Universitario de Deportes.

(VIDEO: DENGANCHE)

Como se sabe, el empate entre cremas y celestes dejó a Alianza Lima como nuevo líder del Torneo Apertura 2026. Los blanquiazules aguardan que UTC no sume de a tres en su siguiente encuentro ante ADT en Tarma, sabiendo que luego tendrán ese choque directo para marcar diferencias en la tabla de posiciones.

Mauro Cantoro fue campeón con Universitario

Mauro Cantoro fue un delantero argentino que llegó a Universitario de Deportes en las temporadas 1998 y 1999. En cada uno de las temporadas en mención se consagró como campeón nacional, por lo que tiene el sello de bicampeón con los 'merengues' para la historia de dicha institución.