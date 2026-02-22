- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- Universitario
- Barcelona vs Levante
- Vélez vs River Plate
- Alianza Lima vs San Martín
- Sesi vs Osasco
- Tabla Liga 1
Mauro Cantoro explota tras empate de Universitario y deja alentador mensaje a Alianza Lima: "Ganar"
El exfutbolista de Universitario, Mauro Cantoro, no toleró el empate de los cremas ante Sporting Cristal, por lo que ahora deja alentador mensaje a Alianza Lima.
Uno de los partidos más esperados del fin de semana fue el que protagonizaron Sporting Cristal y Universitario por el Torneo Apertura 2026. El empate dejó contentos a los celestes, mientras que en tienda crema fue todo lo contrario. Ante ello, el exfutbolista Mauro Cantoro se pronunció y dejó firmes comentarios en vivo.
PUEDES VER: Tabla de posiciones Liga 1 2026: resultados y clasificación de la fecha 4 del Torneo Apertura
En el programa "DENGANCHE", Cantoro no solo criticó duramente el rendimiento de los cremas en la segunda parte ante Cristal. El exatacante expresó públicamente que "regalaron" el partido ante los celestes, el cual los hizo perder dos puntos claves para ser los únicos líderes del Torneo Apertura.
Sin embargo, eso no fue lo más llamativo, ya que el exfutbolista crema tomó conocimiento del próximo encuentro de Alianza Lima ante UTC en Cajamarca. Pese a que los demás panelistas afirmaban que iba a ser un choque atractivo y de alta intensidad, Cantoro fue firme al dar alentador mensaje a los blanquiazules. Y es que lo ve favorito para que se lleve el triunfo en la altura de Cajamarca.
"¿Bonita qué? ¿A qué llamamos? ¿Qué sorpresa? ¿Alianza no va a ganar a UTC? ¿No. 2-0 (le gana Alianza Lima a UTC)", manifestó Mauro Cantoro durante programa en vivo post empate de Sporting Cristal y Universitario de Deportes.
(VIDEO: DENGANCHE)
Como se sabe, el empate entre cremas y celestes dejó a Alianza Lima como nuevo líder del Torneo Apertura 2026. Los blanquiazules aguardan que UTC no sume de a tres en su siguiente encuentro ante ADT en Tarma, sabiendo que luego tendrán ese choque directo para marcar diferencias en la tabla de posiciones.
Mauro Cantoro fue campeón con Universitario
Mauro Cantoro fue un delantero argentino que llegó a Universitario de Deportes en las temporadas 1998 y 1999. En cada uno de las temporadas en mención se consagró como campeón nacional, por lo que tiene el sello de bicampeón con los 'merengues' para la historia de dicha institución.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!
PRECIOS/ 29.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90