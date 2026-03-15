ALERTA para inmigrantes en EE. UU.: 9 MOTIVOS que provocan RECHAZO de la Green Card y consecuencias legales

Obtener la residencia permanente en Estados Unidos es un objetivo para muchos inmigrantes, pero varios factores pueden derivar en el rechazo de Green Card en EE. UU.. Los errores en la solicitud, antecedentes penales o el uso de ciertos beneficios sociales son algunas de las causas más frecuentes. Conocer estos motivos permite preparar un expediente sólido y mejorar las posibilidades de aprobación.

Cada caso migratorio es diferente y requiere revisión legal especializada. Sin embargo, existen patrones claros que explican el alto índice de denegaciones. Entre las causas más comunes se encuentran recibir asistencia pública, tener enfermedades transmisibles, contar con antecedentes criminales o cometer fraudes en la documentación presentada ante las autoridades migratorias.

Los nueve motivos que generan rechazo de la Green Card

Existen diversas razones por las cuales una solicitud de Green Card en EE. UU. puede ser denegada. Conocer estos factores es clave para evitar errores que afecten tu proceso y entender las posibles consecuencias legales que pueden derivarse de la inadmisibilidad.

Conoce los 9 motivos más comunes de rechazo de la Green Card en EE. UU.

1. Ser calificado como “carga pública”

Recibir asistencia pública, como Medicaid, cupones de alimentos SNAP o subsidios de vivienda, puede ser motivo de rechazo por considerarse dependencia del Estado.

2. Contar con enfermedades transmisibles de importancia para la salud pública

Enfermedades como tuberculosis activa, sífilis o gonorrea representan un riesgo para la salud pública y pueden impedir la aprobación de la residencia.

3. Delitos de depravación moral

Antecedentes penales que afecten valores fundamentales de la sociedad pueden ser motivo de inadmisibilidad, aunque existen excepciones si los actos ocurrieron antes de los 18 años.

4. Violación de leyes estadounidenses

Participar en actividades que contravengan la ley de EE. UU., ya sea directamente o mediante conspiración, puede generar rechazo de la solicitud.

5. Historial criminal grave

Condenas por dos o más delitos, o penas de reclusión superiores a cinco años, son suficientes para impedir la obtención de la Green Card.

6. Participación en tráfico de drogas o consumo de sustancias ilícitas

Involucrarse en narcotráfico, facilitarlo o presentar adicción a drogas ilegales puede derivar en inadmisibilidad.

7. Mentir o cometer fraude en la solicitud

Proporcionar información falsa, ocultar datos relevantes, cometer fraude matrimonial o suplantar identidad puede ocasionar rechazo y consecuencias legales.

8. Representar un peligro para la seguridad nacional

Vínculos con terrorismo, espionaje, sabotaje o grupos totalitarios hacen que la solicitud sea automáticamente denegada.

9. Haber facilitado el ingreso ilegal a EE. UU.

Ayudar o permitir la entrada irregular de personas al país constituye una causa directa de rechazo y puede impedir la obtención de la residencia permanente.