0

Buenas noticias, inmigrantes: EE. UU. podría habilitar más de 50 mil GREEN CARD para estos países

El Gobierno de EE. UU. tiene la posibilidad de autorizar la emisión de 50,000 tarjetas de residencia permanente, conocidas como Green Card, para estas naciones.

Desde el 21 de enero de 2026, varios países han visto restringido la posibilidad de solicitar la Green Card y otros documentos migratorios para poder ingresar a Estados Unidos, tal como ha señalado el Departamento de Estado. Sin embargo, esta suspensión podría representar una gran oportunidad para otros ciudadanos extranjeros que buscan establecerse en el país americano.

EE. UU. podría habilitar más de 50 mil Green Card para estos países

Recientemente, se conoció que la normativa migratoria de EE. UU. ha impuesto nuevos límites en la emisión de Green Card para este 2026, tanto en las categorías familiares como laborales. Se ha informado que, si durante el año fiscal correspondiente no se usan todos los cupos disponibles, se pueda dar la posibilidad de que estos queden disponibles para su reasignación en los años siguientes.

Recordemos que, bajo este contexto, la suspensión del procesamiento de visas para 75 países, considerados de riesgo para la seguridad nacional, podría resultar en la no emisión de miles de Green Cards en el presente año fiscal. Esta situación plantea la posibilidad de que esos cupos queden sin asignar y deban ser redistribuidos en otras categorías, aunque todavía ello no se ha confirmado.

Green Card.

Estados Unidos podría habilitar más de 50 mil Green Card para estos países.

Y es que, según 'El Cronista' y otros portales, el Gobierno de Trump aún no ha aclarado si las visas no procesadas se perderán, se acumularán o se redistribuirán en el futuro, lo que genera incertidumbre en el proceso migratorio.

Con respecto a la redistribución de visas no utilizadas, esta podría tener un impacto significativo en las categorías laborales, que históricamente enfrentan una alta demanda. En el caso de que las Green Cards no usadas se sumen a los números disponibles en 2027, se podrían acelerar las fechas de prioridad en las categorías, reduciendo el tiempo de espera para los que llevan años en lista.

Países suspendidos por EE. UU.

    1. Afganistán
    2. Albania
    3. Argelia
    4. Antigua y Barbuda
    5. Armenia
    6. Azerbaiyán
    7. Bahamas
    8. Bangladés
    9. Barbados
    10. Bielorrusia
    11. Belice
    12. Bután
    13. Bosnia y Herzegovina
    14. Brasil
    15. Birmania (Myanmar)
    16. Camboya
    17. Camerún
    18. Cabo Verde
    19. Colombia
    20. Costa de Marfil
    21. Cuba
    22. República Democrática del Congo
    23. Dominica
    24. Egipto
    25. Eritrea
    26. Etiopía
    27. Fiyi
    28. Gambia
    29. Georgia
    30. Ghana
    31. Granada
    32. Guatemala
    33. Guinea
    34. Haití
    35. Irán
    36. Irak
    37. Jamaica
    38. Jordania
    39. Kazajistán
    40. Kosovo
    41. Kuwait
    42. Kirguistán
    43. Laos
    44. Líbano
    45. Liberia
    46. Libia
    47. Moldavia
    48. Mongolia
    49. Montenegro
    50. Marruecos
    51. Macedonia del Norte
    52. Nepal
    53. Nicaragua
    54. Nigeria
    55. Pakistán
    56. República del Congo
    57. Rusia
    58. Ruanda
    59. San Cristóbal y Nieves
    60. Santa Lucía
    61. San Vicente y las Granadinas
    62. Senegal
    63. Sierra Leona
    64. Somalia
    65. Sudán del Sur
    66. Sudán
    67. Siria
    68. Tanzania
    69. Tailandia
    70. Togo
    71. Túnez
    72. Uganda
    73. Uruguay
    74. Uzbekistán
    75. Yemen
