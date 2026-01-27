- Hoy:
Buenas noticias, inmigrantes: EE. UU. podría habilitar más de 50 mil GREEN CARD para estos países
El Gobierno de EE. UU. tiene la posibilidad de autorizar la emisión de 50,000 tarjetas de residencia permanente, conocidas como Green Card, para estas naciones.
Desde el 21 de enero de 2026, varios países han visto restringido la posibilidad de solicitar la Green Card y otros documentos migratorios para poder ingresar a Estados Unidos, tal como ha señalado el Departamento de Estado. Sin embargo, esta suspensión podría representar una gran oportunidad para otros ciudadanos extranjeros que buscan establecerse en el país americano.
EE. UU. podría habilitar más de 50 mil Green Card para estos países
Recientemente, se conoció que la normativa migratoria de EE. UU. ha impuesto nuevos límites en la emisión de Green Card para este 2026, tanto en las categorías familiares como laborales. Se ha informado que, si durante el año fiscal correspondiente no se usan todos los cupos disponibles, se pueda dar la posibilidad de que estos queden disponibles para su reasignación en los años siguientes.
Recordemos que, bajo este contexto, la suspensión del procesamiento de visas para 75 países, considerados de riesgo para la seguridad nacional, podría resultar en la no emisión de miles de Green Cards en el presente año fiscal. Esta situación plantea la posibilidad de que esos cupos queden sin asignar y deban ser redistribuidos en otras categorías, aunque todavía ello no se ha confirmado.
Estados Unidos podría habilitar más de 50 mil Green Card para estos países.
Y es que, según 'El Cronista' y otros portales, el Gobierno de Trump aún no ha aclarado si las visas no procesadas se perderán, se acumularán o se redistribuirán en el futuro, lo que genera incertidumbre en el proceso migratorio.
Con respecto a la redistribución de visas no utilizadas, esta podría tener un impacto significativo en las categorías laborales, que históricamente enfrentan una alta demanda. En el caso de que las Green Cards no usadas se sumen a los números disponibles en 2027, se podrían acelerar las fechas de prioridad en las categorías, reduciendo el tiempo de espera para los que llevan años en lista.
Países suspendidos por EE. UU.
- Afganistán
- Albania
- Argelia
- Antigua y Barbuda
- Armenia
- Azerbaiyán
- Bahamas
- Bangladés
- Barbados
- Bielorrusia
- Belice
- Bután
- Bosnia y Herzegovina
- Brasil
- Birmania (Myanmar)
- Camboya
- Camerún
- Cabo Verde
- Colombia
- Costa de Marfil
- Cuba
- República Democrática del Congo
- Dominica
- Egipto
- Eritrea
- Etiopía
- Fiyi
- Gambia
- Georgia
- Ghana
- Granada
- Guatemala
- Guinea
- Haití
- Irán
- Irak
- Jamaica
- Jordania
- Kazajistán
- Kosovo
- Kuwait
- Kirguistán
- Laos
- Líbano
- Liberia
- Libia
- Moldavia
- Mongolia
- Montenegro
- Marruecos
- Macedonia del Norte
- Nepal
- Nicaragua
- Nigeria
- Pakistán
- República del Congo
- Rusia
- Ruanda
- San Cristóbal y Nieves
- Santa Lucía
- San Vicente y las Granadinas
- Senegal
- Sierra Leona
- Somalia
- Sudán del Sur
- Sudán
- Siria
- Tanzania
- Tailandia
- Togo
- Túnez
- Uganda
- Uruguay
- Uzbekistán
- Yemen
