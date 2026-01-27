0

ALERTA conductores con DMV: confirman revisión de auto por auto para verificar el cumplimiento de este IMPORTANTE requisito

El Departamento de Vehículos Motorizados estableció una serie de requisitos que serán objeto de revisión y que podría traer consecuencias para los conductores.

Melanni Miranda
DMV: revisarán auto por auto para verificar el cumplimiento de este importante requisito.
DMV: revisarán auto por auto para verificar el cumplimiento de este importante requisito. | Composición Líbero / Melanni Miranda.
COMPARTIR

¡Mucha atención! En Chicago, se ha confirmado que se intensificarán todos los controles vehiculares con la finalidad de poder asegurar el cumplimiento de los requisitos esenciales establecidos por el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV).

En este contexto, las autoridades estatales han confirmado que estos operativos se enfocarán en verificar que los conductores cumplan con las normativas de la identidad, la residencia, el número de Seguro Social y la póliza de seguro vehicular. ¿Qué podría pasar con los que no respeten estos requisitos?

La policía acudió lo más rápido que pudo cuando recibió el llamado de alerta.

PUEDES VER: PELIGRO en Walmart de Ashland con sujeto armado que aseguró venía "el fin del mundo" en tienda de Ohio: "Quería matar gente"

DMV: revisarán auto por auto para verificar el cumplimiento de este importante requisito

Según lo expuesto en 'El Cronista', y en el marco de los controles de tránsito, los agentes ahora podrán comprobar que todos los conductores cuenten con la documentación necesaria y actualizada. Se exigirá, específicamente, mostrar una identificación oficial, comprobantes de residencia en Illinois, el número de Seguro Social, así como documentación alternativa autorizada y prueba de un seguro vigente.

DMV

DMV: revisarán auto por auto para verificar el cumplimiento de este importante requisito.

Las autoridades han señalado que la ausencia de alguno de estos documentos podría perjudicar al conductor, pues podría resultar en sanciones, que incluyen multas, la retención del vehículo o la suspensión de la licencia, dependiendo de la gravedad de la infracción y del historial del conductor.

A continuación, los requisitos fundamentales a considerar y poder circular sin ningún problema:

  • Según el Illinois Secretary of State, entidad encargada de supervisar las funciones del DMV en el estado, es necesario que todo conductor cumpla con ciertos requisitos.
  • Se debe presentar una prueba de identidad y residencia, aceptándose documentos oficiales emitidos por autoridades federales o estatales que validen tanto la identidad del solicitante como su domicilio actual en Illinois.
  • Contar con un número de Seguro Social, el cual es requerido para la mayoría de los trámites en el DMV. En situaciones específicas, se pueden considerar documentos alternativos proporcionados por la Administración del Seguro Social.
  • Todos los vehículos dispongan de un seguro de responsabilidad civil vigente. Conducir sin esta cobertura se considera una infracción grave, lo que puede acarrear sanciones económicas significativas y la posible suspensión de la licencia de conducir.
Melanni Miranda
AUTOR: Melanni Miranda

Melanni Miranda: últimas noticias, entrevistas exclusivas, columnas de opinión y artículos escritos en diario Libero.pe.

Lo más visto

  1. ALERTA con la policía antiinmigración de Trump: así funciona el ICE y qué está haciendo con los inmigrantes en EE. UU.

  2. ¡TERROR en California! Federal dispara contra salvadoreño acusado de ilegal y de tráfico de personas en Willowbrook

  3. PÁNICO en Walmart del suroeste de Miami-Dade tras tiroteo mortal: video muestra a agente disparando a sospechoso

Notas Recomendadas

Ofertas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Estados Unidos

Estados Unidos

Fútbol Peruano