¡Mucha atención! En Chicago, se ha confirmado que se intensificarán todos los controles vehiculares con la finalidad de poder asegurar el cumplimiento de los requisitos esenciales establecidos por el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV).

En este contexto, las autoridades estatales han confirmado que estos operativos se enfocarán en verificar que los conductores cumplan con las normativas de la identidad, la residencia, el número de Seguro Social y la póliza de seguro vehicular. ¿Qué podría pasar con los que no respeten estos requisitos?

DMV: revisarán auto por auto para verificar el cumplimiento de este importante requisito

Según lo expuesto en 'El Cronista', y en el marco de los controles de tránsito, los agentes ahora podrán comprobar que todos los conductores cuenten con la documentación necesaria y actualizada. Se exigirá, específicamente, mostrar una identificación oficial, comprobantes de residencia en Illinois, el número de Seguro Social, así como documentación alternativa autorizada y prueba de un seguro vigente.

Las autoridades han señalado que la ausencia de alguno de estos documentos podría perjudicar al conductor, pues podría resultar en sanciones, que incluyen multas, la retención del vehículo o la suspensión de la licencia, dependiendo de la gravedad de la infracción y del historial del conductor.

A continuación, los requisitos fundamentales a considerar y poder circular sin ningún problema: