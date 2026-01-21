El estado de California, de EE. UU. impactó a la comunidad al endurecer las restricciones con respecto al uso de celulares mientras el conductor se encuentra en el volante. Las personas que no tomen en cuenta las últimas actualizaciones, tendrán serias consecuencias. Podrán recibir multas de hasta los $160. A continuación, todo lo que debes saber.

California: conductores serán multados si son captados con el celular en la mano en un semáforo en rojo

Según información de Telemundo y otros portales internacionales, ahora todos los conductores en California podrán recibir fuertes sanciones económicas si son captados utilizando su celular mientras esperan en un semáforo en rojo.

Esta medida se dio luego que la Corte de Apelaciones del Distrito 6 del condado Santa Clara dictara una importante sentencia en junio de 2025, declarando culpable a un conductor por sostener su teléfono en mano en esa situación.

La actual decisión refuerza las ya estrictas normativas de tráfico en el estado. La primera infracción conllevará una multa base de 20 dólares, pero el monto total que deberá abonar el infractor ascenderá a más de 160 dólares.

Cabe mencionar que ello, incluso, conlleva a la adición de varios cargos: 58 dólares para el fondo de sanciones estatales, 40 dólares por la tarifa de seguridad judicial, 35 dólares para la evaluación de antecedentes penales y 4 dólares destinados al fondo de transporte médico de emergencia.

Otros cargos adicionales que no deben pasar por alto los conductores en California

Fondos de sanciones del propio condado: $58

Fondos para la construcción de tribunales estatales: $40

Fondo de identificación de los correspondientes antecedentes penales: $35

Recargo por delito penal de un 20 % de la multa base: $4

Con lo expuesto, se busca que los conductores puedan tener más responsabilidad al estar al volante y sacar a practicar diversos métodos para evitar ser evidenciado con el teléfono en la mano mientras se conduce.