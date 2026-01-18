- Hoy:
ALERTA conductores: California y Nueva York ACTIVAN MULTAS automáticas que te SANCIONAN al instante si excedes el límite de velocidad
Cámaras inteligentes comenzaron a sancionar de forma inmediata a conductores que superen los límites, especialmente en zonas escolares y urbanas.
Los conductores en California ya enfrentan un nuevo escenario en las calles. Desde enero de 2026, entró en vigor un programa piloto que habilita el uso de cámaras de control de velocidad para emitir sanciones sin intervención policial directa. Ciudades como Los Ángeles forman parte de esta fase inicial, que busca reducir accidentes y reforzar la seguridad en zonas sensibles.
La medida coloca a California en la misma línea que Nueva York, donde desde hace años operan sistemas automatizados en avenidas y áreas urbanas con alto tránsito, especialmente cerca de escuelas e intersecciones conflictivas.
California y Nueva York endurecen el control para reducir accidentes.
Límites más estrictos cerca de escuelas
La normativa, conocida como AB-645, fue aprobada en 2024 y fija reglas claras: en áreas cercanas a centros educativos, la velocidad máxima permitida es de 40 km/h (25 mph) dentro de un radio de 150 metros. En situaciones específicas, el límite puede descender hasta 24 km/h (15 mph), reforzando la protección de peatones y estudiantes.
¿Cuánto cuestan las multas automáticas?
Las sanciones no son iguales en todas las ciudades. En California, las multas pueden comenzar en US$50 y aumentar según la gravedad del exceso de velocidad y la reincidencia, con especial severidad en zonas escolares.
En Nueva York, las infracciones captadas por cámaras suelen implicar multas fijas, generalmente también de US$50, aplicadas automáticamente. Las autoridades sostienen que el enfoque es preventivo: desincentivar maniobras peligrosas antes que castigar de forma severa.
Expertos recuerdan que, aunque estas multas no siempre suman puntos en la licencia, sí pueden generar recargos y problemas administrativos si no se pagan a tiempo.
Un sistema que divide opiniones
El uso de cámaras de tráfico cuenta con el respaldo de organismos como la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras y el Instituto de Seguros para la Seguridad en las Carreteras, que destacan su impacto en la reducción de accidentes mortales.
No obstante, los críticos aseguran que estos programas funcionan como una fuente de recaudación. Un antecedente ocurrió en el condado de Suffolk, en Nueva York, donde un sistema de cámaras fue suspendido tras un fallo judicial que declaró ilegales ciertos cobros administrativos, luego de haber generado cientos de millones en multas.
Pese a las controversias legales y constitucionales, California y Nueva York avanzan con la automatización de sanciones. Para las autoridades, el mensaje es claro: exceder el límite de velocidad ya no solo es peligroso, ahora también puede costar una multa inmediata.
