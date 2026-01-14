Sin este documento, cualquier inmigrante corre riesgo de arresto inmediato en EE. UU.: ¿Lo tienes?

La política migratoria en Estados Unidos se ha vuelto cada vez más estricta, especialmente tras las medidas implementadas durante la administración de Donald Trump, que promovieron una postura de "tolerancia cero". Bajo este enfoque, las autoridades federales priorizan el cumplimiento de las leyes migratorias, endureciendo los requisitos para ingresar legalmente al país, permanecer de manera autorizada y llevar a cabo deportaciones cuando se detectan irregularidades.

Hoy, cualquier inmigrante que no pueda presentar un documento válido que acredite su estatus legal se expone a detención inmediata, incluso si no tiene antecedentes penales. Este control está a cargo del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), bajo la supervisión del Departamento de Seguridad Nacional.

Sin este documento, cualquier inmigrante corre el riesgo de ser arrestado inmediatamente en EE. UU.

Para protegerse de posibles arrestos por migración irregular, es fundamental contar con un documento válido que acredite el estatus migratorio. Entre los documentos aceptados se incluyen:

Visa vigente

Residencia permanente (Green Card)

Permiso de trabajo activo

Asilo o Estatus de Protección Temporal (TPS) aprobado

Trámites migratorios en curso que otorguen protección, como parole o ajustes de estatus presentados correctamente

La ausencia de cualquiera de estos documentos puede ser suficiente para que las autoridades inicien un procedimiento de detención y deportación, aunque no exista otra infracción o antecedente legal.

¿Qué inmigrantes están en mayor riesgo de detención inmediata?

Algunos grupos de inmigrantes enfrentan un riesgo más alto frente a las políticas migratorias actuales:

Quienes ingresaron al país sin pasar por controles migratorios oficiales y no regularizaron su situación

Personas cuya visa ha vencido y no solicitaron renovación

Aquellos que no cuentan con un trámite activo que otorgue algún tipo de protección migratoria

Inmigrantes que no pueden demostrar su estatus legal durante un control

Estar al día con la documentación migratoria no solo es una obligación legal, sino la principal herramienta para evitar arrestos y posibles deportaciones. Mantener tus documentos vigentes y demostrar tu estatus legal ante ICE puede marcar la diferencia entre permanecer en EE. UU. o enfrentar un proceso de deportación.