Agente de ICE que asesinó a Renee Good en Minneapolis se esconde por amenazas: "Hay carteles de SE BUSCA con su foto"

Jonathan Ross se ha vuelto un nombre infame en los Estados Unidos al conocerse que fue él quien, como agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), disparó a Renee Nicole Good muriendo en el acto durante una redada anti inmigración en Minneapolis, Minnesota. Luego del trágico evento se desconoce el paradero del oficial.

PUEDES VER:

Carteles en Minnesota exponiendo fotos y datos personales de Jonathan Ross, agente de ICE que asesino a tiro a Renee Good

Tom Homan, zar fronterizo, comentó que Ross está escondido: "Ahora sé con certeza que tiene que estar escondido, por su seguridad y la de su familia (,,,) Hay carteles de SE BUSCA con su foto, número de placa y amenazas de muerte", reveló al podcast Will Cain Country-

En las imágenes previa a la muerte de Good, se escucha a Ross pedirle a la madre de 3 hijos que baje del auto donde se encontraba; en vez de hacer ello, la mujer retrocedió, para luego avanzar con el vehículo, tras lo cual el mencionado agente de ICE abriría fuego, hecho que terminó quitándole la vida a la mujer.

Desde entonces, muchos videos se ha publicado en redes sociales y medios de comunicación donde se ven diversos ángulos, pero lo cierto es que ninguno de ellos prueba la versión del gobierno de que Good uso el auto como arma, ni la de la opinión pública que afirma que Ross abrió fuego de forma arbitraria.

Desde el gobierno, Kristi Noem, secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) llegó a calificar a Renee Good como "terrorista doméstica", mientras que el presidente Donald Trump o el vicepresidente J. D. Vance afirman que el accionar de Ross fue en absoluta defensa propia al ver su vida en peligro.

Piden retirar inmunidad a agentes de ICE tras muerte de Renee Good

En respuesta a esta declaraciones bastante polémicas, representantes demócratas como Eric Swalwell (California) y Dan Goldman (Nueva York) piensa lanzar un proyecto de ley que tiene la finalidad de despojar a los agentes de ICE de sus protecciones, como la inmunidad calificada.

"Su única autoridad es investigar y arrestar civilmente a inmigrantes por violaciones migratorias. Por lo tanto, nunca debieron haber estado en la situación en la que encontraban, intentando sacar a una mujer de su auto. Eso no formaban parte de lo que debían estar haciendo (...) Podrían pedirle que se moviera si fuera necesario. En el video no parece que estuviera haciendo nada que los obstruyera", dijo Goldman.

"Renee Good era madre de tres hijos. Y si miraban su guantera, que ha sido fotografiada y compartida, no veían ninguna arma, ningún cuchillo ni pistola. Ves lo que los padres llamamos 'peluches'. Ves una tacita de Cheerios", dijo Swawell a The New Republic.