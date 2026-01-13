Powerball HOY, miércoles 14 de enero, EN VIVO: resultados ganadores del jackpot en EE. UU.

¡Importante! Este miércoles 14 de enero de 2026, se llevará a cabo un nuevo sorteo de Powerball, la famosa lotería que abarca 45 estados de Estados Unidos, entre los que destaca Puerto Rico, Washington D.C. y las Islas Vírgenes. Cabe mencionar que este evento no solo ofrece un atractivo premio mayor, sino que incluye también otros premios, lo que capta la atención de millones en toda la nación.

Powerball HOY 14 de enero: dónde ver los resultados ganadores del jackpot en EE. UU.

El sorteo de Powerball se puede ver a tiempo real (EN VIVO) mediante la transmisión oficial en el sitio web de la lotería o en medios asociados. La emisión en vivo empieza este miércoles 14 de enero a las 10:59 p. m. ET, y los resultados se publican pocos minutos después de finalizado el evento, lo que permite conocer al instante los números ganadores y el estado del jackpot.

Powerball HOY 14 de enero: conoce todo sobre los resultados ganadores del jackpot en EE. UU.

Cabe precisar que, para quienes no puedan sintonizar la transmisión, los resultados completos estarán disponibles de manera ágil en los portales oficiales de cada estado, facilitando así el acceso a la información que desees sobre el sorteo. Asimismo, este sorteo se realiza los lunes, miércoles y viernes, respectivamente.

¿Cuál es el premio mayor de Powerball?

Es importante saber que, si planeas participar en el Powerball del miércoles 14 de enero de 2026, debes conocer que el premio mayor alcanza la impresionante suma de 137 millones de dólares. Este pozo astronómico atrae la atención de muchos jugadores que sueñan con cambiar su vida de un momento a otro.

¿Cuáles son los premios que paga el Powerball?