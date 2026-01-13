Powerball HOY, miércoles 14 de enero, EN VIVO: resultados ganadores del jackpot en EE. UU.

- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Real Madrid
- Fixture Liga 1 2026
- Liga Peruana de Vóley
Powerball HOY, miércoles 14 de enero, EN VIVO: resultados ganadores del jackpot de la lotería de EE. UU.
Conoce AQUÍ los resultados de uno de los sorteos más populares en Estados Unidos. El premio acumulado sigue en ascenso, y tú podrías ser el próximo ganador.
¡Importante! Este miércoles 14 de enero de 2026, se llevará a cabo un nuevo sorteo de Powerball, la famosa lotería que abarca 45 estados de Estados Unidos, entre los que destaca Puerto Rico, Washington D.C. y las Islas Vírgenes. Cabe mencionar que este evento no solo ofrece un atractivo premio mayor, sino que incluye también otros premios, lo que capta la atención de millones en toda la nación.
PUEDES VER: ALERTA inmigrantes con TPS en EE. UU.: USCIS confirma extensión de los PERMISOS de trabajo para los que son de estos países
Powerball HOY 14 de enero: dónde ver los resultados ganadores del jackpot en EE. UU.
El sorteo de Powerball se puede ver a tiempo real (EN VIVO) mediante la transmisión oficial en el sitio web de la lotería o en medios asociados. La emisión en vivo empieza este miércoles 14 de enero a las 10:59 p. m. ET, y los resultados se publican pocos minutos después de finalizado el evento, lo que permite conocer al instante los números ganadores y el estado del jackpot.
Powerball HOY 14 de enero: conoce todo sobre los resultados ganadores del jackpot en EE. UU.
Cabe precisar que, para quienes no puedan sintonizar la transmisión, los resultados completos estarán disponibles de manera ágil en los portales oficiales de cada estado, facilitando así el acceso a la información que desees sobre el sorteo. Asimismo, este sorteo se realiza los lunes, miércoles y viernes, respectivamente.
¿Cuál es el premio mayor de Powerball?
Es importante saber que, si planeas participar en el Powerball del miércoles 14 de enero de 2026, debes conocer que el premio mayor alcanza la impresionante suma de 137 millones de dólares. Este pozo astronómico atrae la atención de muchos jugadores que sueñan con cambiar su vida de un momento a otro.
¿Cuáles son los premios que paga el Powerball?
- 5 números + Powerball: bolsa acumulada.
- 5 números: $1,000,000.
- 4 números + Powerball: $50,000.
- 4 números: $100.
- 3 números + Powerball: $100.
- 3 números: $7.
- 2 números + Powerball: $7.
- 1 número + Powerball: $4.
- Número Powerball: $2.
- 1
CUIDADO, inmigrantes en Walmart de Maple Grove: 6 agentes de ICE arrestan a un sujeto mientras hacía compras
- 2
ALERTA inmigrantes con TPS en EE. UU.: USCIS confirma extensión de los PERMISOS de trabajo para los que son de estos países
- 3
MALA SUERTE para Nicolás Maduro: abogado intentó representarlo, pero un juez en Manhattan lo retiró por no tener autorización
Notas Recomendadas
Ofertas
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo Según elijas
PRECIOS/ 54.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90