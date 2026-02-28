Alejandro Duarte publica foto riéndose con varios ex Sporting Cristal: ¿Indirecta?

Alianza Lima derrotó 1-0 a UTC en Cajamarca y es líder absoluto del Torneo Apertura 2026, lo que ilusiona a sus hinchas con el título de la Liga 1. En ese sentido, uno de los futbolistas más destacados del partido fue Alejandro Duarte, quien sorprendió en redes sociales publicando una fotografía suya riéndose junto a dos ex Sporting Cristal, club que precisamente hoy perdió 2-1 con Sport Huancayo y complica su situación.

En su cuenta oficial de Instagram, el guardameta peruano colgó una imagen en la que se le observa con Gianfranco Chávez y Pedro Aquino, dos elementos que en su pasado fueron parte de la escuadra celeste. Recordemos que el portero dejó el Rímac recientemente y se convirtió en el suplente de Guillermo Viscarra, pero tras la lesión del boliviano terminó volviéndose titular en Matute.

Volviendo a la fotografía, en esta se ve a Alejandro Duarte acompañado y riéndose, pero como se publicó justo con los dos ex Sporting Cristal y encima luego de la derrota ante Sport Huancayo, muchos hinchas creen que es una indirecta para los dirigidos por Paulo Autuori. Sin embargo, eso es más que una especulación debido a que el arquero de Alianza Lima no dejó ningún mensaje al respecto.

La foto que publicó Alejandro Duarte.

Vale precisar que el elenco del Rímac la pasa muy mal en lo que va de la Liga 1 2026 debido a que únicamente ha conseguido un triunfo y marcha en la casilla número 9 con apenas 5 puntos. Además, dependiendo los demás partidos de la jornada, podría terminar incluso más abajo en la tabla de posiciones.

¿En qué clubes ha jugado Alejandro Duarte?

