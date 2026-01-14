ATENCIÓN, inmigrantes: este es el "trabajo de invierno" que casi nadie busca y que te permite ganar hasta USD 15.000 en EE. UU.

Cuando bajan las temperaturas, muchos creen que las oportunidades laborales también desaparecen. Sin embargo, en Estados Unidos existe un trabajo de invierno poco difundido que puede generar ingresos elevados en un corto período de tiempo y que cada año necesita cientos de trabajadores temporales.

Se trata de una actividad exigente, alejada de oficinas y rutinas tradicionales, pero que resulta altamente atractiva para quienes buscan dinero rápido durante los meses fríos.

El trabajo invernal que pocos conocen

La recolección de arándanos rojos (cranberries) es una labor estacional que se desarrolla entre el otoño y el inicio del invierno. A diferencia de otras cosechas, este proceso se realiza con los campos parcialmente inundados y bajo temperaturas bajas, lo que la convierte en una tarea poco habitual.

El trabajo de invierno que casi nadie conoce y puede dejarte hasta USD 15.000.

Estas condiciones explican por qué no suele aparecer entre las ofertas laborales más populares, aunque su nivel de remuneración supera ampliamente al de otros empleos temporales.

Por qué se puede ganar tanto dinero

El principal atractivo de este trabajo es el sistema de pago. En la mayoría de los casos, los productores pagan según la cantidad recolectada, no por hora. Esto permite que los trabajadores más rápidos y constantes acumulen ingresos significativos en pocas semanas.

Además, la temporada es corta y la demanda del producto es alta, lo que obliga a los empleadores a ofrecer pagos más competitivos para asegurar mano de obra suficiente durante el período de cosecha.

En qué estados se concentran las vacantes

Las oportunidades laborales se encuentran principalmente en regiones con fuerte producción de cranberries, como Wisconsin, Massachusetts y Nueva Jersey. En estos estados, los agricultores contratan personal temporal cada temporada para cubrir la demanda.

Las vacantes suelen difundirse a través de productores locales, asociaciones agrícolas y agencias especializadas en trabajos rurales y estacionales.

Una opción clave para generar ingresos en invierno

Aunque se trata de un empleo físicamente exigente, la cosecha de arándanos rojos se ha convertido en una alternativa estratégica para quienes buscan reforzar sus ingresos antes de fin de año o durante el invierno.

Para muchos trabajadores temporales, este empleo representa una oportunidad concreta de ganar hasta USD 15.000 en pocas semanas, aprovechando un nicho laboral poco explorado en Estados Unidos.