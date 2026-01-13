Nueva York al borde del colapso: 15.000 enfermeras van a huelga y crece el caos en hospitales

En la madrugada, cuando la ciudad suele latir sin pausa, el sistema sanitario neoyorquino mostró una de sus grietas más profundas. Puertas custodiadas por piquetes, pasillos con personal reducido y carteles de protesta marcaron el inicio de una huelga que ya es considerada una de las más grandes del sector en el estado.

El impacto se sintió de inmediato en centros de referencia como Mount Sinai, NewYork-Presbyterian y Montefiore, que atienden a millones de pacientes, incluidos amplios sectores de la comunidad latina. La ausencia de miles de profesionales obligó a activar planes de contingencia en áreas críticas.

El origen del conflicto y qué reclaman las enfermeras

La protesta estalló luego de que vencieran los contratos colectivos sin acuerdo entre las partes. Desde ese momento, unas 15.000 afiliadas a la New York State Nurses Association resolvieron suspender tareas en reclamo de condiciones laborales seguras.

Aunque el salario forma parte del debate, el núcleo del conflicto pasa por la sobrecarga de trabajo: menos personal por turno, guardias saturadas y pacientes atendidos fuera de áreas adecuadas. Las enfermeras advierten que este escenario, agravado tras la pandemia de Covid-19 y el repunte de enfermedades respiratorias, eleva el riesgo de errores médicos y desgaste extremo.

Emergencia estatal y respaldo político

Ante la amenaza de un colapso sanitario, la gobernadora Kathy Hochul firmó una orden ejecutiva que declara el estado de emergencia en varios condados, incluido el Bronx. La medida habilita la llegada temporal de personal médico de otros estados e incluso del extranjero.

Mientras tanto, los hospitales recurren a enfermeras contratadas de urgencia para sostener la atención básica. Aunque aseguran que los servicios continúan, reconocen que es una solución frágil si la huelga se extiende.

En el plano político local, el alcalde Zohran Mamdani expresó su apoyo público a las enfermeras y se mostró junto a ellas en las protestas, subrayando que la discusión excede lo económico y toca el corazón de la calidad de la atención médica.

Qué puede pasar con los pacientes

Las autoridades insisten en que las emergencias deben atenderse sin demora. Sin embargo, experiencias previas indican que, si el conflicto se prolonga, podrían reprogramarse cirugías, desviarse ambulancias y priorizarse solo los casos más graves. Un escenario que mantiene en vilo a miles de familias que dependen del sistema de salud público y privado para cuidar su bienestar.