- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Real Madrid
- Fixture Liga 1 2026
- Liga Peruana de Vóley
Nueva York al borde del colapso: 15.000 enfermeras van a huelga y crece el caos en hospitales
Más de 15.000 enfermeras dejaron sus puestos tras fracasar las negociaciones laborales. El paro sacude hospitales clave y obliga al estado a declarar emergencia.
En la madrugada, cuando la ciudad suele latir sin pausa, el sistema sanitario neoyorquino mostró una de sus grietas más profundas. Puertas custodiadas por piquetes, pasillos con personal reducido y carteles de protesta marcaron el inicio de una huelga que ya es considerada una de las más grandes del sector en el estado.
PUEDES VER: PELIGRO en los cielos: Estados Unidos ALERTA a aerolíneas por restos espaciales tras explosiones de cohetes
El impacto se sintió de inmediato en centros de referencia como Mount Sinai, NewYork-Presbyterian y Montefiore, que atienden a millones de pacientes, incluidos amplios sectores de la comunidad latina. La ausencia de miles de profesionales obligó a activar planes de contingencia en áreas críticas.
El origen del conflicto y qué reclaman las enfermeras
La protesta estalló luego de que vencieran los contratos colectivos sin acuerdo entre las partes. Desde ese momento, unas 15.000 afiliadas a la New York State Nurses Association resolvieron suspender tareas en reclamo de condiciones laborales seguras.
Aunque el salario forma parte del debate, el núcleo del conflicto pasa por la sobrecarga de trabajo: menos personal por turno, guardias saturadas y pacientes atendidos fuera de áreas adecuadas. Las enfermeras advierten que este escenario, agravado tras la pandemia de Covid-19 y el repunte de enfermedades respiratorias, eleva el riesgo de errores médicos y desgaste extremo.
Emergencia estatal y respaldo político
Ante la amenaza de un colapso sanitario, la gobernadora Kathy Hochul firmó una orden ejecutiva que declara el estado de emergencia en varios condados, incluido el Bronx. La medida habilita la llegada temporal de personal médico de otros estados e incluso del extranjero.
Mientras tanto, los hospitales recurren a enfermeras contratadas de urgencia para sostener la atención básica. Aunque aseguran que los servicios continúan, reconocen que es una solución frágil si la huelga se extiende.
En el plano político local, el alcalde Zohran Mamdani expresó su apoyo público a las enfermeras y se mostró junto a ellas en las protestas, subrayando que la discusión excede lo económico y toca el corazón de la calidad de la atención médica.
Qué puede pasar con los pacientes
Las autoridades insisten en que las emergencias deben atenderse sin demora. Sin embargo, experiencias previas indican que, si el conflicto se prolonga, podrían reprogramarse cirugías, desviarse ambulancias y priorizarse solo los casos más graves. Un escenario que mantiene en vilo a miles de familias que dependen del sistema de salud público y privado para cuidar su bienestar.
- 1
ALERTA inmigrantes con TPS en EE. UU.: USCIS confirma extensión de los PERMISOS de trabajo para los que son de estos países
- 2
CUIDADO, inmigrantes en Walmart de Maple Grove: 6 agentes de ICE arrestan a un sujeto mientras hacía compras
- 3
ALERTA en Walmart de Worthington: hombre es puesto en libertad tras ser ARRESTADO por ROBAR más de mil dólares en productos
Notas Recomendadas
Ofertas
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo Según elijas
PRECIOS/ 54.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90