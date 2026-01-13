PELIGRO en los cielos: Estados Unidos ALERTA a aerolíneas por restos espaciales tras explosiones de cohetes

La expansión acelerada de la industria espacial encendió las alarmas en el sector aeronáutico. La Federal Aviation Administration (FAA) emitió una advertencia formal dirigida a aerolíneas y operadores aéreos ante el riesgo que representan los restos de cohetes generados por fallos graves durante lanzamientos o reentradas desde el espacio.

El aviso, conocido como Safety Alert for Operators (SAFO), surge tras incidentes recientes que evidencian un nuevo tipo de amenaza para la aviación comercial: fragmentos espaciales que ingresan a la atmósfera de forma imprevista y pueden cruzarse con rutas aéreas activas.

Explosiones y reentradas de cohetes obligan a reforzar la seguridad de vuelos.

El antecedente que encendió las alarmas

La advertencia se da un año después de un episodio crítico protagonizado por Starship, el megacohete de SpaceX, que explotó en pleno vuelo sobre el Caribe. Miles de fragmentos cayeron en una zona cercana a la trayectoria de dos vuelos comerciales y un jet privado, obligando a maniobras de emergencia para evitar una tragedia.

Para la FAA, el incremento sostenido de lanzamientos eleva la probabilidad de “fallos catastróficos” capaces de dispersar desechos en capas de la atmósfera utilizadas por la aviación civil.

Nuevas zonas de riesgo y cambios operativos

El organismo federal pidió a las aerolíneas reforzar la capacitación de pilotos y tripulaciones, especialmente en áreas clasificadas como Debris Response Areas, zonas delimitadas tras incidentes espaciales. Sin embargo, la FAA reconoce que los restos pueden desplazarse más allá de los límites previstos, lo que exige vigilancia extrema.

Entre las recomendaciones clave figuran:

Revisión constante de los Notam (avisos a los aviadores).

(avisos a los aviadores). Evaluación de desvíos, retrasos o cancelaciones de rutas.

Planificación de combustible adicional para esperas en el aire.

Identificación anticipada de aeropuertos alternativos.

Un problema que irá en aumento

La FAA proyecta que deberá monitorear entre 200 y 400 lanzamientos o reentradas espaciales por año hasta 2034. La cifra contrasta con las apenas 14 registradas en 2015. En 2024 ya se contabilizaron 148 operaciones, y para la próxima década el número podría superar las 500 anuales.

El crecimiento no se limita a SpaceX. Otras compañías, como Blue Origin, fundada por Jeff Bezos, también incrementarán su actividad, ampliando el desafío para la gestión del espacio aéreo.

La advertencia marca un cambio de paradigma para la aviación: además de vigilar lo que ocurre en tierra y en el entorno inmediato del vuelo, pilotos y aerolíneas deberán prestar atención a un nuevo riesgo que llega desde arriba, impulsado por la carrera espacial comercial.