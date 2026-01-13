- Hoy:
BUENAS NOTICIAS en Estados Unidos: el Gobierno deposita USD 1.250 directo en tu cuenta si cumples este REQUISITO CLAVE
Padres en EE. UU. podrán recibir hasta USD 1.250 por hijo mediante nuevas cuentas de inversión infantil con depósito automático.
Un ambicioso plan de apoyo económico para la infancia comienza a tomar forma en Estados Unidos tras el anuncio de una histórica contribución privada destinada a fortalecer el ahorro desde edades tempranas. Los filántropos Michael Dell y Susan Dell comprometieron USD 6.250 millones para financiar un nuevo esquema de respaldo económico dirigido a niños, padres y tutores en todo el país.
De acuerdo con Forbes, el aporte se encuentra entre las mayores donaciones privadas registradas en favor de la movilidad económica infantil. Los fondos se articularán con un programa federal recientemente activado, cuyo objetivo es promover la inversión a largo plazo desde la niñez.
Según reportó CNN, el plan permitirá que cerca de 25 millones de menores reciban un depósito inicial de USD 250 en cuentas creadas a su nombre, diseñadas para crecer con el tiempo mediante instrumentos financieros regulados.
Padres en EE. UU. podrán recibir hasta USD 1.250 por hijo mediante nuevas cuentas infantiles.
¿Cómo funciona el beneficio y quiénes califican?
El dinero se canalizará a través de las denominadas Trump Accounts, un nuevo tipo de cuenta habilitado bajo la Working Families Tax Cuts Act. Estas cuentas están orientadas a menores con número de Seguro Social y ofrecen ventajas fiscales similares a otros productos de ahorro infantil, pero con reglas específicas que buscan maximizar el rendimiento del capital inicial.
La donación permitirá que cada niño elegible reciba automáticamente USD 250 al momento de abrir la cuenta. Según la información publicada por Forbes, el programa priorizará a menores de hasta 10 años nacidos antes del 1 de enero de 2025, aunque otros grupos etarios podrían ser incorporados si el presupuesto lo permite.
Requisitos de ingreso y fechas clave
Para acceder al beneficio, las familias deberán residir en zonas donde el ingreso medio anual sea igual o inferior a USD 150.000. La evaluación se realizará por código postal y no por salario individual, lo que habilita la inclusión automática de comunidades completas, especialmente en áreas suburbanas y rurales.
Una vez abierta la cuenta, el depósito inicial se acreditará sin trámites adicionales. Según un comunicado de la Casa Blanca, las Trump Accounts estarán disponibles a partir del 4 de julio de 2026.
Además, el Departamento del Tesoro de EE. UU. otorgará un aporte adicional de USD 1.000 a todos los niños nacidos entre 2025 y 2028, según informó New York Daily News. Para gestionar este monto extra, los padres deberán presentar el Formulario IRS 4547 al momento de crear la cuenta.
