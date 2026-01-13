- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Real Madrid
- Fixture Liga 1 2026
- Liga Peruana de Vóley
EXCELENTE noticia para los inmigrantes en EE. UU.: Gavin Newsom firma NUEVAS LEYES que los beneficiarán en empleos y más
Estas nuevas leyes beneficiarán a la gran mayoría de los trabajadores, abarcando tanto a aquellos de nacionalidad local como a los inmigrantes en EE. UU.
¡Mucha atención! Gavin Newsom, gobernador de California y figura del Partido Demócrata, se perfila como un potencial e importante candidato presidencial para 2028. Su gestión resalta por la implementación de políticas que transforman diversas áreas de la vida diaria en el estado, marcando un cambio significativo en las normas establecidas. Ahora, sorprendió con medidas a favor de inmigrantes.
PUEDES VER: CUIDADO, inmigrantes en Walmart de Maple Grove: 6 agentes de ICE arrestan a un sujeto mientras hacía compras
EE. UU.: Newsom firma nuevas leyes que beneficiarán a inmigrantes en empleos y más
Es importante conocer que el actual gobernador de California, Gavin Newsom, promulgó un conjunto de leyes que benefician a los inmigrantes en el estado, donde más de 10 millones de personas, equivalentes al 27% de la población, desempeñan roles fundamentales en sectores como la construcción, la agricultura, la hostelería, el cuidado infantil y el servicio doméstico.
Gavin Newsom firma nuevas leyes que beneficiarán a inmigrantes en empleos y más.
Cabe precisar que este nuevo paquete legislativo, que entrará en vigor en 2026, favorecerá a la mayoría de los trabajadores, independientemente de su estatus migratorio. Las reformas buscan modernizar las responsabilidades de los empleadores y mejorar el acceso a información relevante para los empleados.
Asimismo, entre las medidas más significativas se encuentra la prohibición de contratos que exigen pagos por renunciar, así como la implementación de estándares para garantizar la igualdad salarial entre géneros. Además, se establecerán mecanismos para que la información sobre despidos, acceso a expedientes y datos salariales sea más accesible y clara, tal como informó el medio El Tiempo.
Las nuevas leyes que firmó Newsom que favorecerá a los inmigrantes en California
- La ley AB 692: a partir del 1º de enero de 2026, entró en vigor una nueva legislación que prohíbe la validez de contratos que obliguen a los trabajadores a reembolsar costos si deciden renunciar a su empleo. Esta medida permitirá a los afectados presentar demandas civiles por un monto mínimo de 5.000 dólares en caso de incumplimiento.
- La ley SB 642: también comenzará a aplicarse el mismo día, ampliará los criterios de igualdad salarial al incluir el término "otro sexo" como referencia para identificar disparidades, lo que extiende la protección más allá de la clasificación binaria tradicional.
- La ley SB 294: exigirá a las empresas proporcionar una notificación inicial de derechos a sus empleados antes del 1º de febrero de 2026, utilizando plantillas que serán publicadas por el Comisionado Laboral en enero. Además, deberán ofrecer la opción de designar un contacto de emergencia antes del 30 de marzo.
- La ley SB 617: se modificarán las disposiciones del Acta Cal-WARN, manteniendo la obligación de notificar con 60 días de antelación sobre cierres, reubicaciones o despidos masivos. No obstante, a partir de 2026, los empleadores deberán proporcionar un aviso más detallado, especificando si coordinarán servicios de respuesta rápida con la junta local de desarrollo de la fuerza laboral.
- La ley SB 513: permitirá a los trabajadores solicitar documentos relacionados con su educación o capacitación, obligando a los empleadores a entregar esta información en un plazo de 30 días.
- La ley SB 464: requerirá que las grandes empresas separen la información demográfica de los registros de personal en sus informes salariales, con multas de 100 dólares por trabajador en caso de incumplimiento a partir de 2027.
- 1
CUIDADO, inmigrantes en Walmart de Maple Grove: 6 agentes de ICE arrestan a un sujeto mientras hacía compras
- 2
ALERTA en Walmart de Worthington: hombre es puesto en libertad tras ser ARRESTADO por ROBAR más de mil dólares en productos
- 3
ALERTA inmigrantes con TPS en EE. UU.: USCIS confirma extensión de los PERMISOS de trabajo para los que son de estos países
Notas Recomendadas
Ofertas
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo Según elijas
PRECIOS/ 54.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90