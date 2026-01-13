¡Mucha atención! Gavin Newsom, gobernador de California y figura del Partido Demócrata, se perfila como un potencial e importante candidato presidencial para 2028. Su gestión resalta por la implementación de políticas que transforman diversas áreas de la vida diaria en el estado, marcando un cambio significativo en las normas establecidas. Ahora, sorprendió con medidas a favor de inmigrantes.

EE. UU.: Newsom firma nuevas leyes que beneficiarán a inmigrantes en empleos y más

Es importante conocer que el actual gobernador de California, Gavin Newsom, promulgó un conjunto de leyes que benefician a los inmigrantes en el estado, donde más de 10 millones de personas, equivalentes al 27% de la población, desempeñan roles fundamentales en sectores como la construcción, la agricultura, la hostelería, el cuidado infantil y el servicio doméstico.

Cabe precisar que este nuevo paquete legislativo, que entrará en vigor en 2026, favorecerá a la mayoría de los trabajadores, independientemente de su estatus migratorio. Las reformas buscan modernizar las responsabilidades de los empleadores y mejorar el acceso a información relevante para los empleados.

Asimismo, entre las medidas más significativas se encuentra la prohibición de contratos que exigen pagos por renunciar, así como la implementación de estándares para garantizar la igualdad salarial entre géneros. Además, se establecerán mecanismos para que la información sobre despidos, acceso a expedientes y datos salariales sea más accesible y clara, tal como informó el medio El Tiempo.

Las nuevas leyes que firmó Newsom que favorecerá a los inmigrantes en California