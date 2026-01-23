Cubano muere en manos de ICE en Texas: autopsia confirma que se trató de un homicidio por asfixia

La más reciente víctima de la brutalidad de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos tiene nacionalidad cubana y llevaba por nombre Geraldo Lunas Campos, quien perdió la vida en un centro de detención de la agencia federal y se confirmó que su deceso se trató de un homicidio por causa de asfixia.

Cubano de 55 años murió en centro de detención de ICE en Texas, por asfixia

El hombre de 55 años estaba recluido en en East Camp Montana, en el condado de El Paso, Texas, y cuya muerte fue declarada el pasado sábado 3 de enero de 2026, según confirmó el propio Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Adam González, médico forense adjunto del condado de El Paso quien, realizó el informe de la autopsia, determinó que Lunas Campos perdió la vida por "asfixia debido a la comprensión del cuello y el torso".

Tras conocerse la muerte del cubano, su familia contra abogados quienes pidieron una petición de emergencia el pasado martes 20 de enero de 2026 para impedir la deportación de los presuntos testigos del homicidio, la misma que fue aceptada por un juez federal, la misma alega que los guardia estrangularon y asfixiaron a Geraldo.

Los abogados revelaron a ABC News que tiene por intención conseguir un testimonio formal de los testigos del crimen: "Los dos testigos parecen tener un conocimiento único y un testimonio presencial independiente de los hechos en cuestión", se lee en la petición.

Ante esto, la portavoz del DHS aseguró que el cubano no murió por la brutalidad de ICE, sino por experimentar angustia médica. El comunicado de la agencia federal dice lo siguiente: "Lunas se comportó de forma disruptiva mientras esperaba en al fila para recibir sus medicamentos y se negó a regresar a sus dormitorio asignado. Posteriormente, fue un puesto en aislamiento. Mientras estaba en aislamiento, el personal observó su angustia y contactó al personal médico del centro para solicitar".

Cubano muerto a manos de agentes de ICE tenía antecedentes penales, según DHS

De acuerdo a ABC News, Geraldo Lunas Campos es el tercer fallecido en las instalaciones de East Camp Montana, Un complejo de tiendas de campaña de ICE que funciona desde el 2025".

DHS reveló que Campos fue detenido en julio de 2025 durante un gran operativo migratorio en Nueva York. La agencia federal asegura que contaba con antecedentes penales, señalando contacto sexual con un menor de edad, así como posesión ilegal de un arma.