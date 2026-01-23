¡CUENTA REGRESIVA! Donald Trump anuncia "7 días" para un EVENTO CLAVE y genera expectativa mundial

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, encendió la conversación política y mediática en el país tras publicar en su cuenta oficial de X una cuenta regresiva de 7 días, anunciando que el mundo será testigo de un "evento inolvidable" y de gran importancia.

Se trata del estreno de "Melania", un documental dirigido por Brett Ratner y producido por Amazon MGM Studios, que ofrece contenido exclusivo e íntimo de la vida de Melania Trump, centrándose en los 20 días previos al segundo mandato de Donald Trump.

Donald Trump y la cuenta regresiva para el estreno de "Melania"

En su publicación, el presidente Donald Trump escribió: "Cuenta regresiva: 7 días para que el mundo sea testigo de una mirada inolvidable, detrás de escena, a uno de los eventos más importantes de nuestro tiempo", generando miles de reacciones y visualizaciones a nivel mundial.

Donald Trump anuncia 7 días para un evento clave.

El post está acompañado de un vídeo de poco más de un minuto, en el que se muestran distintas escenas de Melania Trump participando en reuniones y momentos que exploran su faceta personal, familiar y su papel como primera dama de Estados Unidos.

Fecha de estreno y más detalles

La cinta muestra a Melania Trump coordinando los preparativos de la segunda investidura de Donald Trump y está programada para estrenarse el 30 de enero de 2026, con proyecciones en cines y disponibilidad en plataformas de Amazon. Por ello, el presidente inició la cuenta regresiva, resaltando la importancia de este acontecimiento a nivel nacional.

El proyecto, que comenzó a filmarse en 2024, promete ofrecer una mirada íntima y exclusiva sobre la vida de Melania Trump, explorando su rol como primera dama y los momentos personales y familiares que marcaron esa etapa.