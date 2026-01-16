Trump celebra reducción del precio del combustible con clásico tema de Daddy Yankee: "Dame más gasolina"
El video de TikTok cuenta con más de 8 millones de reproducciones y el mismo asegura que es una promesa de campaña cumplida por Donald Trump en su segundo mandato.
La administración de Donald Trump asegura que tiene razones para celebrar ¿Por qué? Pues ante a reducción del precio del combustible en los Estados Unidos, el presidente republicano publicó un video en redes sociales celebrando este logro de su gobierno el cual, curiosamente, está musicalizado con la canción "Gasolina", de Daddy Yankee.
Donald Trump celebra con reggaeton reducción de la gasolina en EE. UU.
La cuenta oficial de TikTok de la Casa Blanca compartió un clip de unos cuantos segundos que inicia con el mensaje: "Promesas hechas, promesas cumplidas", todo ello mientras vemos a Trump caminando, gesticulando, todo ello mientras la intro del tema de 2004 suena de forma estridente.
De inmediato, el video nos muestra datos de la reducción de precio en diversas ciudades de los Estados Unidos, como Easley (Carolina del Sur) con US$2,25, Sur de Mississippi con US$2,19, Fort Worth (Texas) con US$1,92, Portland (Oregon) con US$2,92, Hanover (Pensylvania) con US$2,60, Columbus (Ohio) con US$2,25, seguido de una ola de precios reducidos en casi todos los estados de EE. UU. "43 estados en Estados Unidos con precios de la gasolina por debajo de los 3 dólares por galón".
Sobre los segundos finales de la publicación en TikTok, vemos a Donald Trump haciendo su ya característico bale moviendo ambos brazos, el mismo que se hizo harto conocido en épocas de la campaña presidencial de 2024.
Todo esto ha valido que el clip compartido por la Casa Blanca en TikTok se vuelve viral, acumulando más de 8 millones de reproducciones y likes que superan el millón.
La situación de la gasolina en los Estados Unidos
En ese sentido, Univision destaca los datos expuestos por el Departamento de Energía, nos dice que el precio de la gasolina regular convencional está por debajo de los 3 dólares desde mediados de octubre de 2025, pero las recientes estadísticas al 12 de enero de 2026 nos dice que el combustible a nivel nacional tiene un costo de US$2,665 dólares por galón.
