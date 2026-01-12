¡Caso insólito! Recientemente, un hombre de Worthington, de 50 años, identificado como Juan Luis Ramírez De Luna, ha recibido fuertes cargos por presunto robo de propiedad - mueble en el condado de Nobles, Minnesota. No obstante, no se encuentra privado de su libertad. ¿Por qué? ¿Qué se sabe sobre este hecho en un Walmart de EE. UU.?

Walmart de Worthington: hombre es puesto en libertad tras ser arrestado por robar más de mil dólares

'The Globe' y un informe de la Policía de Worthington. Estados Unidos, revelaron que el 7 de septiembre de 2025, un agente fue enviado al Walmart de la localidad tras la alerta del Agente de Protección de Activos (APA) de la tienda, donde todo se tornó en una preocupante situación.

Según los reportes, un hombre había estado alterando las etiquetas de precios en la caja de autoservicio, lo que resultó en un robo. De inmediato, se logró identificar a De Luna como el principal sospechoso, quien, según las autoridades, había llevado a cabo esta práctica en varias ocasiones desde junio de 2025.

El APA entregó a la Policía una bolsa con códigos de barras impresos que De Luna utilizaba para realizar el fraude. El modus operandi de este sujeto consistía en extraer un código de su billetera, colocarlo en el artículo que escaneaba y luego guardarlo en su bolso, lo que le permitía pagar un precio inferior al real.

El agente procedió a arrestar a De Luna sin resistencia. En su declaración en la cárcel del condado, el detenido argumentó que "no estaba robando, sino que quería pagar menos por los artículos que compraba". Luego, fue liberado. Habría cometido un robo total de $1,005.75 al cambiar las placas de identificación 47 veces.

¿Por qué ha sido puesto en libertad?

Vale mencionar que Juan Luis Ramírez De Luna fue liberado a la espera de enfrentar sus cargos penales, esto luego de confirmarse ser el principal sospechoso de este gran robo.

Asimismo, el hombre ha sido citado para comparecer, dentro de poco, frente al Tribunal del Quinto Distrito del Condado de Nobles, donde se conocerá su sanción por el presunto delito.