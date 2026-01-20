ESCÁNDALO en EE. UU.: Gobierno de Trump solicita a jueza RECHAZAR la demanda de Minnesota contra la ofensiva migratoria

Este lunes 19 de enero, el Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó a una jueza federal que rechazara la petición de Minnesota para bloquear la ofensiva migratoria impulsada por Donald Trump, luego de una demanda presentada por el propio estado y por Minneapolis–Saint Paul, en la que se sostiene que la medida es inconstitucional.

El documento presentado por la administración del mandatario sostiene que "Minnesota pretende tener poder de veto sobre la aplicación de la ley federal" y califica la demanda como "absurda".

Minnesota desafía al Gobierno federal por redadas migratorias

En un intento por frenar el despliegue de agentes federales de inmigración —al que compararon con una "invasión federal"— y al alegar violaciones de la Décima Enmienda, funcionarios de Minnesota presentaron la demanda después de que Illinois y la ciudad de Chicago emprendieran acciones legales similares contra el Gobierno.

Por su parte, el presidente y su administración afirmaron que la Constitución otorga al Gobierno federal amplia autoridad para hacer cumplir las leyes nacionales y anunciaron que apelarán la orden de otro juez que limita la actuación de los agentes federales frente a protestas pacíficas en Minnesota.

Manifestaciones contra ICE y la respuesta del presidente

El domingo pasado, manifestantes acudieron a una iglesia cristiana en St. Paul, luego de que se informara que uno de los pastores sería un alto funcionario del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), lo que provocó la interrupción del servicio religioso. Horas más tarde, la fiscal adjunta Harmeet Dhillon afirmó que los manifestantes estaban "profanando un lugar de culto e interfiriendo con los fieles cristianos".

Asimismo, a primera hora de este martes 20 de enero, Donald Trump calificó a los manifestantes como "agitadores e insurrectos" en una publicación en Truth Social, y añadió que deberían ser "encarcelados o expulsados del país".