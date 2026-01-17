¡MUCHO CUIDADO con esta política de Trump! Si quieres una Green Card por matrimonio tienes que cumplir esta condición

Si eres una pareja que vive en los Estados Unidos y quieren solicitar una Green Card de residencia permanente basada en el matrimonio, entonces debes tener en cuenta de que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. (USCIS) está exigiendo que para aceptar el mero trámite los cónyuges, sí o sí, deben vivir juntos.

USCIS impone nuevos cambios para solicitar Green Card basado en el matrimonio

De acuerdo a Knewz.com, este medida de parte de las autoridades de USCIS es la de evitar el fraude migratorio, por lo que las revisiones son muchas más rigurosas para dar la tarjeta verde por causa de matrimonio, sobre todo con parejas que viven separadas, por lo que ahora deben detallar evidencia sumamente detallada que respalde la legitimidad de la relación conyugal.

En ese sentido, Newsweek recogió el testimonio del abogado de inmigración, Kevin J. Stewart, quien aseguró que para USCIS "vivir juntos siempre ha sido una de las principales formas de demostrar un matrimonio genuino... (la agencia) examina con mayor atención a las parejas que residen separadas".

Brad Bernstein, abogado de Spar & Bernstein, dijo en NDTV que "estar en una relación no otorga Green Card. Vivir juntos sí la otorga", ya que las parejas que no conviven se enfrentan a un escrutinio mucho mayor y con altas probabilidades de tener más obstáculos durante su solicitud.

La Green Card, dada por USCIS, permite a los inmigrantes vivir y trabajar de forma legal en los Estados Unidos.

¿Qué hacer para conseguir la Green Card basada en matrimonio?

Por ello, Knewz.com recoge lo dicho por diversos abogados, quienes recomiendan a las parejas solicitantes de residencia permanente por matrimonio a que preparen la documentación que demuestre de forma fehaciente de su vínculo matrimonial la que puede incluir, por ejemplo, contratos de arrendamiento, hipotecas conjuntas, cuentas bancarias compartidas, declaraciones de impuestos, registros de viajes, fotografías, declaraciones juradas de familiares, amigos, entre otros similares.

De esto se colige de que aquellas parejas que no estén en capacidad de demostrar evidencia de vida compartida, lo que deben esperar es un escrutinio muchísimo mayor durante el tiempo que dure el proceso de solicitud de residencia permanente en los Estados Unidos.

Cambios en leyes migratorias afectan a millones de inmigrantes en Estados Unidos

Esta como otras medidas para hacer mucho más dificultoso la obtención de visas, residencia permanente y ciudadanía estadounidense se enmarca en un momento donde la administración de Donald Trump endurece las leyes migratorias, incluyendo la detección de fraudes migratorios, así como una revisión mucho más rigurosa para las solicitudes de visa y Green Card.

Asimismo, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) informó que realizó más de 29 mil referencias de fraude, investigado más de 19,300 casos, así como identificar fraudes en casi el 65 pro cientos de dicha investigaciones, con miles de visitas a sitios y verificaciones en redes sociales.