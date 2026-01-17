- Hoy:
¡HISTÓRICO! El DEO regalará carritos de comida a vendedores ambulantes sin importar estatus migratorio
El DEO anuncia un programa histórico que entregará carritos de comida a vendedores ambulantes, apoyando emprendedores sin importar su estatus migratorio.
En una medida sin precedentes, el Departamento de Emprendimiento y Oportunidades (DEO) anunció que regalará cientos de carritos de comida a vendedores ambulantes, con el objetivo de apoyar a emprendedores y fomentar la economía local. Lo notable del programa es que no se exigirá comprobante de estatus migratorio, lo que permitirá que inmigrantes indocumentados también se beneficien.
PUEDES VER: PELIGRO en Walmart de Ware: reportan FUERTE presencia policial y de EMERGENCIA tras incidente en estacionamiento
El programa, que se lanzará en varias ciudades piloto, busca fortalecer la economía informal, crear oportunidades de empleo y promover la formalización de pequeños negocios de alimentos. Cada carrito estará equipado con los implementos necesarios para operar, desde utensilios hasta sistemas básicos de higiene y almacenamiento de alimentos.
Impulso a los emprendedores locales
Autoridades del DEO destacaron que esta iniciativa es histórica porque reconoce la importancia de los vendedores ambulantes como motor económico y fuente de empleo en comunidades locales. Se espera que la entrega de los carritos genere un efecto multiplicador, aumentando la oferta de alimentos frescos y accesibles para la población.
California entrega carritos a vendedores ambulantes para impulsar su emprendimiento.
"Este programa está diseñado para apoyar a quienes buscan ganarse la vida con honestidad y esfuerzo. Queremos que cada persona que tenga un sueño de emprender pueda hacerlo, sin importar su situación migratoria", señaló María Torres, directora del DEO, durante la presentación oficial.
Beneficios y alcance del programa
Los vendedores seleccionados recibirán capacitación sobre manejo seguro de alimentos, normas sanitarias y estrategias de negocio. Además, se fomentará la integración de estos emprendedores a redes locales de apoyo económico y comunitario.
Se estima que la iniciativa beneficiará a más de 500 vendedores ambulantes en la primera fase y podría expandirse a otras regiones en los próximos meses. Las autoridades destacaron que el programa también contribuirá a reducir la informalidad y aumentar la seguridad alimentaria en las calles.
Requisitos para participar en el programa de carritos de comida del DEO
- Registro completo: Llenar un formulario disponible en el sitio web del Programa Sidewalk Vending Cart e ingresar todos los datos personales y lugar de domicilio.
- Ubicación del negocio: El carrito debe operar en áreas no incorporadas del condado de Los Ángeles.
- Ingresos anuales: Los postulantes deben tener ingresos anuales que no superen los $75,000 dólares.
- Cumplimiento normativo y preparación: Participar en talleres educativos y asistencia técnica proporcionados por el DEO para cumplir con la normativa de venta de alimentos.
- Recursos empresariales: Acceder a los recursos empresariales ofrecidos por el programa, incluyendo registro y asesoría para formalizar el negocio.
- Limitaciones del programa: No todos los postulantes recibirán un carrito, ya que los fondos son limitados. La asignación se hará en función de elegibilidad, preparación para el cumplimiento y recursos disponibles.
