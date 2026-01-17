0
¡HISTÓRICO! El DEO regalará carritos de comida a vendedores ambulantes sin importar estatus migratorio

El DEO anuncia un programa histórico que entregará carritos de comida a vendedores ambulantes, apoyando emprendedores sin importar su estatus migratorio.

Gabriela Zevallos
California entrega carritos a vendedores ambulantes para impulsar su emprendimiento.
California entrega carritos a vendedores ambulantes para impulsar su emprendimiento. | Composición: Líbero/Gabriela Zevallos
En una medida sin precedentes, el Departamento de Emprendimiento y Oportunidades (DEO) anunció que regalará cientos de carritos de comida a vendedores ambulantes, con el objetivo de apoyar a emprendedores y fomentar la economía local. Lo notable del programa es que no se exigirá comprobante de estatus migratorio, lo que permitirá que inmigrantes indocumentados también se beneficien.

El programa, que se lanzará en varias ciudades piloto, busca fortalecer la economía informal, crear oportunidades de empleo y promover la formalización de pequeños negocios de alimentos. Cada carrito estará equipado con los implementos necesarios para operar, desde utensilios hasta sistemas básicos de higiene y almacenamiento de alimentos.

Impulso a los emprendedores locales

Autoridades del DEO destacaron que esta iniciativa es histórica porque reconoce la importancia de los vendedores ambulantes como motor económico y fuente de empleo en comunidades locales. Se espera que la entrega de los carritos genere un efecto multiplicador, aumentando la oferta de alimentos frescos y accesibles para la población.

Vendedores ambulantes EE. UU.

California entrega carritos a vendedores ambulantes para impulsar su emprendimiento.

"Este programa está diseñado para apoyar a quienes buscan ganarse la vida con honestidad y esfuerzo. Queremos que cada persona que tenga un sueño de emprender pueda hacerlo, sin importar su situación migratoria", señaló María Torres, directora del DEO, durante la presentación oficial.

Beneficios y alcance del programa

Los vendedores seleccionados recibirán capacitación sobre manejo seguro de alimentos, normas sanitarias y estrategias de negocio. Además, se fomentará la integración de estos emprendedores a redes locales de apoyo económico y comunitario.

Se estima que la iniciativa beneficiará a más de 500 vendedores ambulantes en la primera fase y podría expandirse a otras regiones en los próximos meses. Las autoridades destacaron que el programa también contribuirá a reducir la informalidad y aumentar la seguridad alimentaria en las calles.

Requisitos para participar en el programa de carritos de comida del DEO

  • Registro completo: Llenar un formulario disponible en el sitio web del Programa Sidewalk Vending Cart e ingresar todos los datos personales y lugar de domicilio.
  • Ubicación del negocio: El carrito debe operar en áreas no incorporadas del condado de Los Ángeles.
  • Ingresos anuales: Los postulantes deben tener ingresos anuales que no superen los $75,000 dólares.
  • Cumplimiento normativo y preparación: Participar en talleres educativos y asistencia técnica proporcionados por el DEO para cumplir con la normativa de venta de alimentos.
  • Recursos empresariales: Acceder a los recursos empresariales ofrecidos por el programa, incluyendo registro y asesoría para formalizar el negocio.
  • Limitaciones del programa: No todos los postulantes recibirán un carrito, ya que los fondos son limitados. La asignación se hará en función de elegibilidad, preparación para el cumplimiento y recursos disponibles.
