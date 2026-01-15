0
LA MEJOR NOTICIA para inmigrantes en EE. UU.: Texas abre OPORTUNIDAD LABORAL para este grupo de personas

Texas aprueba nueva ley y abre oportunidades laborales para este grupo de personas, buscando cubrir una necesidad urgente en el estado.

Gabriela Zevallos
Nueva ley en Texas abre oportunidad laboral para extranjeros.
Nueva ley en Texas abre oportunidad laboral para extranjeros. | Composición: Líbero/Gabriela Zevallos
Texas implementó la Ley HB 2038, conocida como DOCTOR Act, que permite a los médicos formados en el extranjero ejercer en el estado sin necesidad de completar una residencia médica tradicional.

La normativa, aprobada en diciembre de 2025, busca combatir la escasez de profesionales de la salud y acelerar la atención médica en hospitales y clínicas del estado. Gracias a esta ley, los médicos extranjeros podrán trabajar bajo la supervisión de un especialista durante cuatro años, en lugar de realizar los tradicionales siete años de residencia.

Una respuesta a la escasez de médicos en Texas

La falta de profesionales de la salud en Texas se debe, en parte, al envejecimiento de la población médica y al crecimiento poblacional que incrementa la demanda de atención sanitaria, según The Texas Tribune.

Oportunidad laboral Texas

Nueva ley en Texas abre oportunidad laboral para extranjeros.

Actualmente, aproximadamente una cuarta parte de los 100.000 médicos con licencia en Texas se formó fuera de Estados Unidos. Sin embargo, no todos ejercen activamente, lo que genera preocupación sobre la capacidad del sistema para cubrir las necesidades de los pacientes.

Requisitos para ejercer bajo la DOCTOR Act

Para que los médicos extranjeros puedan trabajar en Texas, deben cumplir los siguientes criterios:

    1. Contar con cinco años de experiencia profesional.
    2. Demostrar dominio del inglés.
    3. No tener antecedentes de acciones disciplinarias.
    4. Aprobar los exámenes de licencia médica requeridos por EE. UU.
    5. Poseer una oferta de trabajo específica en Texas.

El doctor Sherif Zaafran, presidente de la Junta Médica de Texas, señaló que esta medida permitirá que los médicos locales accedan a programas de residencia sin competir con profesionales extranjeros, y ayudará a cubrir áreas desatendidas, donde la atención es más limitada.

Impacto laboral y desafíos económicos

Aunque la DOCTOR Act facilita la llegada de médicos extranjeros, algunos expertos advierten que los bajos pagos de seguros y los recortes a Medicare y Medicaid podrían limitar los beneficios económicos de estas ofertas laborales.

El doctor Iván Meléndez, del condado de Hidalgo, destacó que la normativa atraerá nuevos profesionales, pero los costos de contratación seguirán siendo un factor crítico. Por ello, la Junta Médica ha implementado medidas para proteger a los médicos de posibles abusos por parte de hospitales y centros de salud.

