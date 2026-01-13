Recientemente, se han reportado varias amenazas dirigidas a las escuelas del norte de Texas, generando una gran preocupación por las medidas de seguridad y un notable aumento del estrés en los diversos campus educativos. Esta situación ha llevado a las autoridades a reforzar la vigilancia en las instituciones perjudicadas, buscando garantizar la seguridad de estudiantes y personal.

Texas: reportan amenazas contra escuelas y estas son las consecuencias en los menores

Según información de dallasnews.com, la policía local no pudo evitar referirse a estas últimas amenazas de bomba en el norte de Texas, EE. UU., las cuales fueron infundadas. No obstante, muchos han señalado sobre las repercusiones que estas situaciones pueden acarrear.

Según Ken Trump, consultor de seguridad escolar, si bien el peligro no sea real, la incertidumbre y la ansiedad generadas afectan profundamente a estudiantes, personal y padres, creando un ambiente de tensión.

Recordemos que, el 6 de enero de este año, se registró una amenaza de bomba en la Preparatoria North Dallas, lo cual llevó a la movilización de más de 40 unidades del Departamento de Policía de Dallas. Los agentes evacuaron a estudiantes y personal para realizar la revisión del edificio, concluyendo que no existía riesgo alguno. La actividad escolar se reanudó horas después del incidente.

Al día siguiente, los distritos de Fort Worth y Eagle Mountain-Saginaw aumentaron la seguridad tras la difusión de un video en redes sociales que contenía amenazas dirigidas a 14 escuelas de Texas. Pese a que estas amenazas y otras no eran creíbles y aparentemente originadas en el extranjero, los líderes educativos implementaron medidas de seguridad adicionales en los campus afectados.

¿Por qué este tipo de situaciones y amenazas afectan a los estudiantes?

Cabe mencionar que estas amenazas dirigidas a las instituciones educativas pueden ocasionar un gran impacto significativo en la salud mental de los estudiantes, independientemente de su veracidad, según Lynda Gibson, profesora de psicología en la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign.

Gibson, quien fue becaria de doctorado en el Departamento de Servicios Psicológicos y Sociales del Distrito Escolar Independiente de Dallas, señaló que la normalización de amenazas falsas y simulacros de tiradores activos en el entorno escolar puede incrementar la tensión en estos espacios. Con el tiempo, los alumnos pueden experimentar una sensación constante de vulnerabilidad.

"Si un niño muestra signos de distanciamiento o aislamiento social tras un evento traumático, esto podría ser motivo de preocupación. Además, un aumento en la necesidad de cercanía con sus padres o una ansiedad notable al salir de casa pueden ser indicativos de que están atravesando un periodo complicado", fue la otra advertencia de Gibson.