Todos los años, miles de ciudadanos se muestran a la espera del último anuncio del Dividendo del Fondo Permanente de Alaska (PFD), un programa de transferencias directas que resalta en Estados Unidos.

Para el ciclo de 2025, las autoridades estatales confirmaron el monto y el calendario de pagos, lo que ocasionará un gran impacto en la economía de los hogares para este 2026. ¿Qué es y a quiénes beneficia?

Es importante saber que el PFD representa una redistribución anual de los ingresos generados por la explotación de recursos naturales, principalmente petróleo en EE. UU. En un escenario marcado por una inflación elevada y un alto costo de vida, este ingreso se ha consolidado como una herramienta fundamental para garantizar el consumo básico de los ciudadanos.

Cheque de estímulo 2026: estas son las fechas en las que llegarán los depósitos y cómo ser elegible.

Al respecto, 'El Cronista' y otros medios informaron sobre la confirmación de un monto de US$1.000 por persona elegible, una cifra que, aunque inferior a la de años excepcionales, busca mantener un equilibrio financiero.

Vale mencionar que este beneficio no proviene del gobierno federal ni de programas sociales convencionales, sino que se financia mediante los ingresos del propio fondo soberano de Alaska.

¿Cuándo se llevarán a cabo los pagos y quiénes pueden recibir el PFD en este 2026?

El calendario ha establecido que los pagos PFD 2025 se llevarán a cabo en el primer trimestre de 2026 Estos depósitos directos se utilizarán como el método principal para realizar estos pagos, y el dinero se transferirá a las cuentas bancarias que los beneficiarios hayan declarado. No obstante, ciertos casos podrían experimentar demoras si se requiere una revisión adicional de la solicitud.

En tanto, para poder recibir el PFD en 2026, es necesario cumplir con requisitos específicos relacionados con la residencia y la situación legal: