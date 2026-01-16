¡Atención! Recientemente, el gobierno de Estados Unidos implementó un cambio significativo en las normativas migratorias que viene generando gran impacto para pastores, sacerdotes, monjas, rabinos y otros trabajadores religiosos que desempeñan funciones en diversas congregaciones en el país americano. ¿Cuáles son?

DHS: cambio en las visas para trabajadores religiosos y cómo los favorece

Según la prensa internacionales y las propias autoridades, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) presentó una nueva regulación destinada a acortar los plazos de espera para aquellos extranjeros que cuentan con la visa R-1, un tipo de visa temporal diseñada para clérigos y profesionales vinculados a organizaciones religiosas.

Y es que, como se recuerda los titulares de la visa R-1, tras alcanzar el límite de cinco años de permanencia, debían abandonar la nación de Trump y esperar al menos un año en el extranjero antes de poder solicitar su reingreso bajo el mismo estatus. Esta regla generaba interrupciones que afectaban tanto a los trabajadores como a las comunidades a las que apoyan.

No obstante, el DHS anunció el 14 de enero que se eliminará este requisito de espera. Aunque los trabajadores religiosos deberán salir de EE. UU. al cumplir los cinco años, ya no tendrán que esperar un año completo en el extranjero para intentar regresar con una nueva visa R-1. Esta medida busca reducir los tiempos de espera y mitigar el impacto de la salida obligatoria en las comunidades religiosas.

La importancia del rol que cumplen los líderes religiosos

El DHS señaló la relevancia de esta medida para los líderes religiosos en la sociedad. A través de un comunicado, un portavoz enfatizó que "pastores, sacerdotes, monjas y rabinos son fundamentales para el tejido social y moral del país", reafirmando así el compromiso gubernamental de respaldar a estas organizaciones en su labor.

No obstante, esta iniciativa ha generado críticas. Adam Klein, exasesor principal de política migratoria del DHS, expresó a Newsweek que el lenguaje empleado parece favorecer a las religiones judeocristianas, a pesar de que la norma también se extiende a musulmanes, hindúes y otros credos, aunque no se mencionen de manera explícita.