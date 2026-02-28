- Hoy:
LAMENTABLE NOTICIA, inmigrantes en EE. UU.: DEPORTARÁN de inmediato a los que NO RESPONDAN en este PLAZO importante aviso de USCIS
EE. UU. implementará una medida que permitirá la deportación de los inmigrantes que no respondan a los avisos de USCIS dentro del plazo establecido. ¿Por qué?
¡Presta atención, inmigrante! Recientemente, las autoridades migratorias de EE. UU. tomaron la decisión de emitir una importante advertencia sobre las serias repercusiones que pueden recibir los que minimicen las notificaciones oficiales. Y es que, según 'El Cronista' y otros medios, ignorar estas comunicaciones puede resultar en la deportación del extranjero. ¿Qué debes tomar en cuenta?
Deportarán de inmediato de EE. UU. a los que no respondan en este plazo importante aviso de USCIS
Según los informes de la prensa y USCIS, si una persona recibe una resolución desfavorable de un juez de inmigración en EE. UU., a partir de allí cuenta con un plazo específico para presentar una apelación. En caso de optar por este recurso, el formulario de apelación EOIR-26 debe ser enviado al gobierno por correo en un tiempo no mayor a 30 días tras la decisión del juez.
Expulsarán de EE. UU. a los que no respondan en este plazo importante aviso de USCIS.
En el caso de que la apelación no se presente dentro de este período, la resolución se considera definitiva, lo que puede resultar en la emisión o ejecución de una orden de deportación. Asimismo, se informó que se pierden las posibilidades de revisión ante instancias superiores.
Vale mencionar que el país americano deporta a aquellos inmigrantes que no responden oportunamente a decisiones judiciales o notificaciones oficiales. En caso de situaciones donde no se apela a tiempo o se ignoran notificaciones cruciales, la orden de deportación puede hacerse efectiva, permitiendo a las autoridades puedan proceder bajo la ley migratoria actual.
¿Existen excepciones?
En este contexto, es bueno conocer que cada situación migratoria está influenciada por diversos factores, entre los cuales destacan:
- El tipo de proceso migratorio en curso.
- La presencia de solicitudes aún no resueltas.
- La posibilidad de acceder a medidas de protección, tales como el asilo, el ajuste de estatus o el Estatus de Protección Temporal (TPS), entre otras opciones.
