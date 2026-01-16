Walmart: arrestan a adulto mayor y lo someten a descarga eléctrica tras negarse a abandonar la tienda.

Recientemente, el Departamento de Policía de Cambridge (CPD) reportó el arresto de un hombre de 74 años que se negó a abandonar un Walmart durante la celebración de Año Nuevo. La intervención policial y la descarga eléctrica contra el hombre se llevó a cabo cuando él se rehusó a salir del establecimiento, lo que llevó a las autoridades a actuar en consecuencia. ¿Qué se sabe al respecto?

Arrestan a adulto mayor y lo someten a descarga eléctrica tras negarse a abandonar Walmart

El 1 de enero de este 2026, a las 9:07 p. m., la policía de Cambridge respondió de inmediato ante un llamado de emergencia en el Walmart de Dorchester Square, donde se confirmó un caso de allanamiento.

Según la información de 'wmdt.com', al llegar al lugar, los agentes policiales se entrevistaron con los trabajadores del local, quienes señalaron que un hombre, identificado como Anthony Howard Lee, de Cambridge, había estado sentado durante casi cuatro horas en el cambiador de bebés y se negaba a abandonar el lugar.

Tras ello, los oficiales encontraron a Lee rodeado de varios objetos personales dispersos en el vestuario. En un intento de diálogo, el hombre, según los informes, decidió atacar a los agentes con un encendedor apagado y luego intentó atrincherarse en la habitación.

En un segundo ataque, volvió a usar un encendedor encendido con la intención de quemar a los policías. Asimismo, levantó latas de comida cercanas, amenazando con arrojarlas. Pese a las instrucciones para que las soltara, Lee se negó a hacerlo, es así que los agentes utilizaron una pistola Taser del Departamento de Policía de Cambridge para someterlo, siendo arrestado sin más complicaciones.

Tras su detención, fue trasladado al Centro Médico Shore de la Universidad de Maryland para recibir atención médica debido al uso de la Taser, antes de ser llevado al CPD para su procesamiento. Hasta el momento, el caso se encuentra en investigación.

¿Cuáles son los cargos que enfrenta?

Sobre esta situación, se conoce que Lee enfrenta serias acusaciones que incluyen allanamiento de propiedad privada, incumplimiento de una orden legal y tres cargos de agresión en segundo grado.

Tras su rápida detención, fue trasladado al Departamento Correccional del Condado de Dorchester, donde se encuentra bajo un internamiento temporal. Se espera el desarrollo de los procedimientos legales correspondientes.