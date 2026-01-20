- Hoy:
MUCHO CUIDADO con los estudiantes inmigrantes: escuelas optan por clases en línea frente al temor de agresivas REDADAS
Un conocido estado de Estados Unidos implementó las clases en línea ante el preocupante impacto por últimos operativos migratorios. ¿Qué se sabe al respecto?
¡Gran preocupación! Recientemente, las escuelas de Minneapolis, en Estados Unidos, tomaron la decisión de brindar a las familias la opción de clases virtuales durante un mes, esto en respuesta al clima tenso que se ha generado en la ciudad debido a los últimos operativos migratorios federales.
Cabe precisar que esta sorpresiva iniciativa tiene como finalidad asegurar la continuidad educativa en el estado, al tiempo que brinda un ambiente de tranquilidad tanto a estudiantes como a padres que tienen mucho temor al salir de sus hogares y verse afectados con las operaciones migratorias.
Escuelas de este estado optan por clases en línea frente al temor de agresivas redadas
'El Diario' y otros medios internacionales informaron que la decisión fue comunicada a través de los correos electrónicos dirigidos al personal docente de Minneapolis. Este plan temporal permitirá a los maestros brindar clases de manera simultánea a los estudiantes que asistan de manera presencial y a aquellos que se conecten desde sus hogares.
Escuelas de este estado optan por clases en línea frente al temor de agresivas redadas.
Este importante anuncio de las escuelas de Minneapolis se llevó a cabo en un contexto marcado por el despliegue de cerca de 2.000 agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en la ciudad, así como por las protestas que han surgido tras la muerte de una mujer durante un operativo de esta agencia.
Vale mencionar que estos acontecimientos ocasionaron gran inquietud en las comunidades inmigrantes, especialmente entre las familias latinoamericanas y ecuatorianas que habitan en la región.
Al respecto, los padres y educadores expresaron que el reciente incremento de las operaciones migratorias en diversas ciudades del país, se ha evidenciado una notable disminución en la asistencia escolar. En específico, las familias inmigrantes han expresado su temor de acudir a las escuelas debido a la posibilidad de encontrarse con agentes federales en las cercanías de los planteles.
Escuelas de Minneapolis estarán cerradas en estas fechas
El distrito encargado de las escuelas en Minneapolis confirmó el cierre de todas las instituciones educativas los días 8 y 9 de enero, esto luego del incidente que se llevó a cabo en las afueras de la Roosevelt High School. A través de un comunicado oficial, Minneapolis Public Schools señaló que el evento involucró a agentes federales y que se encuentra en proceso de investigación.
"Minneapolis Public Schools está comprometido a mantener un entorno de aprendizaje seguro y acogedor para todos nuestros estudiantes. Todas las escuelas de MPS permanecerán cerradas hoy, 8 de enero, y mañana, 9 de enero, por abundancia de precaución", expresó el distrito en su comunicado difundido el 8 de enero de este 2026.
