Walmart: reportan búsqueda de hombre que huyó tras ser acusado de intentar robar productos.

¡Atención, clientes y trabajadores! Recientemente, las autoridades de Tennessee, EE. UU., confirmaron la intensa búsqueda de un hombre que fue captado huyendo de una tienda Walmart, esto luego de intentar robar un carrito lleno de filetes y detergente para ropa. La policía de Memphis y 'wreg.com' compartieron más detalles al respecto.

A través de las autoridades y el medio en mención, se confirmó la última acción del Departamento de Policía de Memphis (MPD), el cual verificó un reporte de hurto agravado ocurrido el 16 de enero, a las 5 p. m., en Walmart, ubicado en 6727 Raleigh-Lagrange Road, Estados Unidos.

Mediante la información de los oficiales locales, se conoció que el individuo, del cual no se ha confirmado ningún dato, ingresó a la tienda y llenó su carrito con filetes y detergente para ropa Gain. Al intentar salir sin pagar, fue interceptado por el recepcionista, quien notó la falta del recibo de la compra.

Tras una agresiva confrontación con el empleado, el sospechoso pudo escapar del establecimiento en un Nissan negro. Hasta el momento, las autoridades de la ciudad estadounidense piden a cualquier persona que tenga información sobre este incidente que se comunique con CrimeStoppers al 901-528-CASH. Asimismo, han revelado que la investigación sigue en curso.

¿Cuál es el protocolo ante robos en Walmart?

Bajo este contexto, es bueno señalar que el protocolo actual de Walmart ante robos implica el uso de la inteligencia artificial, cámaras de seguridad, vigilancia encubierta y etiquetas EAS para poder detectar ciertos comportamientos sospechosos.

En el caso de que se confirme el hurto tras pasar las cajas, el personal de prevención tiene la autoridad de detener al sospechoso, registrar sus datos y llamar de inmediato a la policía. Entre los cargos si se comete este delito incluyen cargos penales, prohibición de entrada y multas económicas.