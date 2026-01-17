¡Mucha atención! Recientemente, las autoridades sanitarias de Estados Unidos dieron a conocer una alerta por exposición al sarampión en diversos establecimientos del norte del estado, entre ellos Walmart. Esta situación se llevó a cabo luego de reportarse 124 nuevos casos, lo que ha generado preocupación en la comunidad. ¿Qué medidas de prevención y control debes tener en cuenta?

Walmart de Carolina del Sur: reportan exposición al sarampión y confirman 124 casos nuevos

Según información de 'wyff4.com' y otros portales internacionales se conoció que el número total de casos relacionados con el brote de sarampión en Carolina del Sur ha llegado a alcanzar los 558, esto luego de la confirmación de 124 nuevos contagios desde el martes y la exposición en diversas tiendas de EE. UU.

Hasta el momento, 531 personas se encuentran en cuarentena, mientras que 85 están en aislamiento. En cuanto al estado de vacunación de los infectados, se informó que 483 no han recibido ninguna dosis, 6 están parcialmente vacunados con una de las dosis recomendadas de MMR, 13 han completado la vacunación y 56 tienen su estado de vacunación desconocido.

En tanto, las autoridades de salud decidieron compartir un aviso urgente ante la "propagación desenfrenada" del virus, que sigue concentrándose en el condado de Spartanburg, aunque también se han registrado casos en los condados de Greenville, Anderson y en el oeste de Carolina del Norte.

Síntomas frente a la exposición del sarampión y más sobre la situación en Carolina del Norte

El Departamento de Salud Pública de Carolina del Sur reportó 124 nuevos casos de sarampión desde el 13 de enero. Cabe mencionar que el período de incubación del sarampión varía entre 7 y 14 días, aunque puede extenderse hasta 21 días. Es necesario que las personas monitoreen los síntomas del sarampión durante tres semanas tras la exposición.

Entre los síntomas más comunes se encuentran la tos, secreción nasal, ojos rojos y llorosos, así como fiebre, que son seguidos por un sarpullido que aparece dos o tres días después, comenzando en la cara y extendiéndose al resto del cuerpo. La vacuna MMR es considerada segura y es la mejor defensa contra el virus.