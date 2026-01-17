- Hoy:
- Partidos de hoy
- Universitario vs Sport Boys
- Al Nassr vs Al Shabab
- Manchester United vs Manchestet City
- Real Madrid vs Levante
- Peñarol vs Rive Plate
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- Liga 1 2026
- Liga Peruana de Vóley
ALERTA en Walmart de Carolina del Sur: reportan exposición al sarampión en el norte del estado y confirman 124 casos nuevos
Las autoridades sanitarias de EE. UU. confirmaron un brote de sarampión en una tienda Walmart en Carolina del Sur, donde se han registrado nuevos casos.
¡Mucha atención! Recientemente, las autoridades sanitarias de Estados Unidos dieron a conocer una alerta por exposición al sarampión en diversos establecimientos del norte del estado, entre ellos Walmart. Esta situación se llevó a cabo luego de reportarse 124 nuevos casos, lo que ha generado preocupación en la comunidad. ¿Qué medidas de prevención y control debes tener en cuenta?
PUEDES VER: ¡PELIGRO en Walmart de Ware! Mujer es atropellada violentamente en estacionamiento de tienda de Massachusetts
Walmart de Carolina del Sur: reportan exposición al sarampión y confirman 124 casos nuevos
Según información de 'wyff4.com' y otros portales internacionales se conoció que el número total de casos relacionados con el brote de sarampión en Carolina del Sur ha llegado a alcanzar los 558, esto luego de la confirmación de 124 nuevos contagios desde el martes y la exposición en diversas tiendas de EE. UU.
Hasta el momento, 531 personas se encuentran en cuarentena, mientras que 85 están en aislamiento. En cuanto al estado de vacunación de los infectados, se informó que 483 no han recibido ninguna dosis, 6 están parcialmente vacunados con una de las dosis recomendadas de MMR, 13 han completado la vacunación y 56 tienen su estado de vacunación desconocido.
En tanto, las autoridades de salud decidieron compartir un aviso urgente ante la "propagación desenfrenada" del virus, que sigue concentrándose en el condado de Spartanburg, aunque también se han registrado casos en los condados de Greenville, Anderson y en el oeste de Carolina del Norte.
Síntomas frente a la exposición del sarampión y más sobre la situación en Carolina del Norte
El Departamento de Salud Pública de Carolina del Sur reportó 124 nuevos casos de sarampión desde el 13 de enero. Cabe mencionar que el período de incubación del sarampión varía entre 7 y 14 días, aunque puede extenderse hasta 21 días. Es necesario que las personas monitoreen los síntomas del sarampión durante tres semanas tras la exposición.
Entre los síntomas más comunes se encuentran la tos, secreción nasal, ojos rojos y llorosos, así como fiebre, que son seguidos por un sarpullido que aparece dos o tres días después, comenzando en la cara y extendiéndose al resto del cuerpo. La vacuna MMR es considerada segura y es la mejor defensa contra el virus.
- 1
¡PELIGRO en Walmart de Ware! Mujer es atropellada violentamente en estacionamiento de tienda de Massachusetts
- 2
¡BUENAS NOTICIAS para clientes de Costco! Minorista regala comestibles a cambio de aparatos electrónicos viejos
- 3
ALERTA en Walmart de Ohio: autoridades reportan el ARRESTO de 4 adolescentes tras agresivo ROBO y persecución
Notas Recomendadas
Ofertas
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas
PRECIOS/ 29.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90