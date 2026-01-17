ALERTA para inmigrantes en California: trabajadores saltan entre los techos para evadir OPERATIVOS de ICE en Montebello

Un video impactante que circula en redes puso en alerta a comunidades inmigrantes de California tras registrarse un operativo de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Montebello, al este de Los Ángeles, donde dos trabajadores de construcción escaparon saltando entre techos para evadir a los agentes federales.

El incidente ocurrió el 14 de enero y fue captado por cámaras de seguridad de una vivienda. Se trata de uno de al menos 20 operativos de inmigración reportados ese día en el sur de California, según organizaciones de derechos civiles que hacen seguimiento a las acciones de las autoridades migratorias.

Huida por los techos y miedo en el barrio

El video, compartido por un vecino a través de plataformas digitales, muestra un camión sin identificación acercándose a una vivienda en Montebello. Agentes armados descienden del vehículo y rodean la propiedad. Dentro, varios trabajadores estaban en la hora del almuerzo cuando, al percatarse de la presencia de los oficiales, dos de ellos corrieron y empezaron a saltar entre los techos de casas vecinas para evitar ser detenidos.

Trabajadores saltan entre los techos para escapar de agentes de ICE en Montebello.

No se reportaron detenciones en el lugar del video. Manny, un contratista que emplea a los trabajadores, dijo a medios locales que los hombres estaban asustados y no comprendían lo que estaba ocurriendo. Tras el suceso, reunió al grupo para orar, y señaló que algunos empleados se sienten tan afectados que temen regresar a trabajar.

Críticas de organizaciones y contexto legal en California

Organizaciones como Unión del Barrio han denunciado el uso de violencia por parte de agentes federales contra población civil desarmada. Ron Gochez, representante del grupo, afirmó que estos operativos han aumentado y llamó a las comunidades a organizarse ante lo que consideran acciones agresivas.

Gochez mencionó además que, desde el 1 de enero de 2026, existe una ley estatal que prohíbe que fuerzas del orden cubran su rostro; sin embargo, los agentes federales, como los de ICE, no están obligados a cumplirla, generando tensiones entre el gobierno de California y las autoridades federales.

Aunque ICE asegura que los operativos se enfocan en personas con antecedentes de delitos graves, no han dado detalles específicos sobre los objetivos ni cifras oficiales. Vecinos de Montebello dijeron que ahora tienen más cuidado al salir de sus casas, y expertos advierten que estas acciones pueden causar impactos psicológicos y económicos significativos en las comunidades latinas.