ICE detiene con violencia a mujer que golpeó a agente durante redada en Jacksonville, Florida: "Esto no es Minneapolis"

La convulsión social que genera el accionar del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de los Estados Unidos extiende su brazo por varios rincones de los EE. UU., siendo el más reciente la ciudad de Jacksonville, Florida, donde una mujer que, supuestamente, agredió a uno de los federales fue arrestada con violencia.

Detienen a mujer en Jacksonville, Florida, por golpear a policía que colaboraba con agentes de ICE

En la afueras de la tienda de comestibles y carnicería mexicana Mi Pueblo, los agentes de ICE arrestaron a Jennifer Cruz quien habría saltado de su auto para golpear a uno de los oficiales de la policía que trabajaba de la mano con los agentes de inmigración, según detalla James Uthmeier, Fiscal General de Florida, en una publicación hecha en X:

"No está de acuerdo con las leyes de inmigración y decidió cometer algunos delitos graves al salir del auto y golpear a un policía en la cara. Pero, a diferencia de Minnesota, no toleramos estas tontería, Hoy no, Jennifer", escribió.

Juan Álvarez, propietario de Mi Pueblo, grabó un video que muestra a os oficiales rodeando a Cruz, ponerle en el pavimento, para luego esposándola: "Agentes de ICE se presentaron con el policía estatal. Detuvieron a un conductor (el sujeto conducía) y estaban llevando a cabo un operativo. Después de eso, detuvieron a otra persona y parece que tuvieron un altercado con esa persona, La situación se tornó violenta y eso provocó que aparecieran muchos más policiales y agentes federales", dijo el sujeto a News 4 Jax.

Sin embargo, existe otro video en X donde, aparentemente, Cruz patea y grita mientras los oficiales luchan por introducirla en una patrulla, mientras reía y se burlaba diciendo que uno de los policías era un "hijo de puta débil", pero una vez reducida en el suelo un agente le grita: "¡No te atrevas a empezar a patearme!"

Solo cuando le aplicaron una descarga eléctrica con una pistola Taser es que pudieron colocarla dentro de la patrulla, pero ello no hizo sino molestarla más, pues la mujer fue grabada pateando el techo del vehículo, luego de lo cual fue enviada a la cárcel del condado de Duval con cargos de agresión a un agente del orden público, resistencia con violencia, amenazas de daño a agentes, entre otros. Sin embargo, fue puesta en libertad bajo fianza y espera el 4 de febrero para iniciar su juicio.

Ron DeSantis respalda acciones de ICE y lanza "amenaza" contra manifestantes problemáticos

Al hacerse viral la noticia de Jennifer Cruz, el gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, en medio de una conferencia de prensa, habló sobre este tema, saliendo en defensa de los agentes del orden, pero también del personal del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

"Esto no es Minneapolis. Esto no va a acabar bien para ustedes en Florida (...) Tienen derecho a salir y criticar las políticas del gobierno. Puedes salir y protestar dentro de las zonas de respeto, pero la idea de agredir a uno de nuestros agentes es inaceptable", sentenció de forma enfática