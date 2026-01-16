¡TRAGEDIA en Texas! Sujeto mata a tiros a gerente de Amazon que confundió con secuestrador de su hija

Un terrible suceso tuvo lugar en Texas, Estados Unidos, cuando un padre cogió su arma para disparar hasta en tres ocasiones contra un empleado de Amazon de 25 años a quien confundió con el sujeto que había raptado a su hija. Ahora, el sujeto se encuentra en manos de la policía y espera ser juzgado por la justicia.

Un asesinato por error en una gasolinera de Houston, Texas

Todo sucedió el 25 de diciembre de 2025 alrededor de la 1:00 a.m., en plena Navidad, cuando Jonathan Ross Mata, de 39 años, fue capturado apuntando con una pistola a una camioneta todoterreno que estaba en plena fuga afuera de la estación de servicio Shell en Houston, Texas, cuando abrió fuego mató a Desmond Butler, de 25 años.

Las imágenes que fueron compartidas por KHOU 11, mientras que el parte policial nos relata que Mata y a su esposa recibiendo una llamada de su hija de 19 años quien les aseguró que fue víctima de un violento ataque de su novio. La muchacha pidió que la recogieran en el departamento de su primo, pero media hora después, la pareja de esposos pensó que el novio abusivo la dejaría en la gasolinera antes mencionada.

Lo que sucedió desencadenó toda la tragedia, ya que al servicio de Shell legó un auto con un conductor muy parecido al novio del matrimonio, el cual tenía como copiloto a una mujer: "El acusado declaró que pensó que su hija estaba en el vehículo conducido por (Buttler) y que cuando el vehículo pasó junto a ellos, su esposa salió y comenzó a perseguirlos a pies", dice la denuncia.

El auto que conducía Butler era un Honda Pilot gris que de dirigía al estacionamiento de la gasolinera, el mismo que pasó al lado del GMC Acadia negra de los Mata. La esposa corrió y alcanzó la puerta trasera del pasajero, a lo que el sujeto aceleró hacia un camio de acceso a Sam Houston Parkway.

El video muestra a Jonathan Ross Mata caminando con un arma en la mano hacia el Honda Pilot, solo para luego abrir fuego, hiriendo al hombre de 25 años, el cual perdería el conocimiento y, finalmente, se estrellaría contra un poste. Los esposos condujeron hasta dicho lugar, pero se llevarían un gran chasco cuando al abrir la puerta del pasajero se enteraron que no era el novio de su hija de 19 años.

La denuncia afirma que la actitud de Ross Mata fue sumamente cuestionable, la cual describe de esta manera: "(El acusado) miró dentro del vehículo y dijo algo como: 'Oh, estábamos buscando a nuestra hija secuestrada, lo siento, llamaremos al 911', y luego de se fue".

Jonathan Ross Mata, quitó la vida a empleado de Amazon por error. (Foto: Departamento de Policía de Houston)

Asesino de gerente de Amazon se entrega a la policía de Houston

El matrimonio había abandonado la escena cuando los servicios de emergencia llegaron a la zona para trasladar al empleado de Amazon a un hospital local para tratar sus heridas. Sin embargo, tras el lamentable suceso, Mata y su esposa se presentaron en la estación de policía acompañados por un abogado afirmando que la balacera que emprendió el marido fue un malentendido, que los tres disparos respondieron más a un intento por detener la marcha del auto que matar a alguien; sin embargo, la denuncia afirma que abandonó al hombre sin pedir ayuda.

Ahora en manos de la policía tras entregarse el pasado miércoles 14 de enero de 2026, Jonathan Ross Mata está tras las rejas y a esperas del inicio del juicio en su contra por cargos de asesinato. Sin embargo, ha pagado una fianza de US$50,000 y lo que le toca es comparecer en la corta el próximo 25 de febrero.

KHOY 11 contacto con Destiny, hermana de Desmond Butler, quien confesó a este medio local que su hermano es oriundo de Georgia donde vive toda su familia, la cual está profundamente afectada por su pérdida del muchacho de 25 años que se mudó a Houston en 2023 tras conseguir trabajo en Amazon.

Desmond Butler, oriundo de Georgia, perdió la vida a los 25 años. (Foto: Departamento de Policía de Houston)

Su eficiencia lo llevó a ser nombrado gerente y por esas fatalidades que tiene la vida, ese 25 de diciembre de 2025, en Navidad, Desmond no tenía planes estando lejos de sus seres amados: "Solo queremos respuesta sobre,,, por qué él... Mi hermano era una luz de alegría", sentenció Destiny con el corazón roto.