Tal y como sucedió en junio de 2025, el Fashion District (Distrito de la Moda) de Los Ángeles, California, es presa una vez más de redadas a manos de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos, quienes van puesto por puesto buscando comerciantes, empleados o clientes con estatus no legal.

ICE inicia redadas anti inmigrantes en Fashion District de Los Ángeles

Muchos testigos certificaron que los oficiales de la agencia migratoria interrogaban a los vendedores buscando una prueba de ciudadanía estadounidense, eventos que tuvieron lugar el jueves 15 de enero desde las 11:00 a.m., cuyas principales acciones de concentraron en el área cercana a Maple Avenue y 11th Street.

Si bien los agentes estaban realizando un operativo que ampara y contempla la ley, lo cierto es que los vehículos en los cuales se trasladaban en autos sin identificación, además que no pocos de estos portaban armas.

Las imágenes grabadas por algunos transeúntes muestran gritos y desesperación, pero también abucheos como pifias de aquellos quienes presenciaban impotentes el desarrollo de la redada en una zona como el Fashion District que es conocida por todos como un lugar donde, principalmente, viven personas de ascendencia hispana.

Esta zona se caracteriza por pequeños negocios quienes reviven el terror que se vivió en junio de 2025 cuando las agencias migratorias realizaron un mega operativo que tuvo como resultado decenas de personas arrestadas y que fueron puestas bajo custodia federal, posiblemente, enfrentando la deportación; un evento que llevó a que esta zona tomará meses en recuperarse porque los clientes se alejaron a causa de las redadas.

Autoridades preocupadas por escalada de redadas de ICE en Fashion District

Pese a este primer golpe en el Fashion District de 2026, los representantes de la comunidad aseguran que los negocios seguirán abiertos, a la vez de conminar al público a ayudarlos con su asistencia, pese al temor de nuevos operativos a manos de ICE.

En este panorama, Karen Bass, alcaldesa de Los Ángeles, se mostró preocupada y casi segura de que habrá una escalada de las tensiones en la zona: "Esto tiene que parar. Estamos presenciando una escalada en todo el país. ¿Qué le pasó a Renee Good en Minneapolis? ¿Qué le pasó, aquí mismo, en Los Ángeles, a Keith Porter? La escalada desde la Casa Blanca se ha vuelto cada vez más aterradora".