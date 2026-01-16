¡Importante! La escasez de profesionales de la salud ha dejado de ser una preocupación a largo plazo y se ha transformado en una crisis urgente y de ahora para el sistema sanitario de Estados Unidos. Ante ello, Texas decidió adoptar una medida que desafía años de prácticas médicas establecidas: autorizar a médicos formados en el extranjero a ejercer sin necesidad de completar una residencia local.

La aprobación de la Ley HB 2038, conocida como "DOCTOR Act", marca un antes y después en el sistema de salud de Texas al permitir que médicos con formación internacional pueden ejercer su labor sin necesidad de completar una residencia tradicional en el estado americano.

Esta normativa, la cual ya entró en vigor desde diciembre de 2025, tiene como propósito principal cubrir vacantes críticas, reducir las listas de espera y prevenir el colapso en hospitales de zonas rurales y ciudades intermedias.

Con esta reciente actualización, la Green Card médica ya no estará obligatoriamente vinculada a una residencia convencional, sino que se implementará un sistema de supervisión prolongada. Cabe precisar que los médicos trabajarán durante cuatro años bajo la supervisión de profesionales, en lugar de los siete años que requería la formación tradicional.

Asimismo, es bueno resaltar que la medida busca ampliar de manera rápida la base médica activa en Texas, respondiendo a la necesidad de enfrentar el envejecimiento de la actual planta médica y el crecimiento poblacional sostenido, especialmente en el sur del estado y en áreas rurales.

¿Cuáles son los requisitos?

La Ley HB 2038, la cual está vigente, no otorga de manera automática la habilitación a todos los profesionales de la salud. Para que los médicos puedan ejercer, deberán cumplir con una serie de requisitos formales y técnicos. Entre estos se incluyen los siguientes:

La necesidad de contar con cinco años de experiencia previa.

Demostrar competencia en el idioma inglés.

No tener antecedentes disciplinarios.

Aprobar los exámenes de licencia requeridos en Estados Unidos.

Es imprescindible que dispongan de una oferta laboral concreta en Texas.

Con todo ello, se busca prevenir una flexibilización descontrolada y asegurar que se mantengan estándares mínimos de calidad en la atención médica.