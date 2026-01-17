- Hoy:
- Partidos de hoy
- Universitario vs Sport Boys
- Al Nassr vs Al Shabab
- Manchester United vs Manchestet City
- Real Madrid vs Levante
- Peñarol vs Rive Plate
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- Liga 1 2026
- Liga Peruana de Vóley
ALERTA en Walmart de Texas: hombre es condenado a 60 años de prisión tras ser declarado culpable de asesinato y TIROTEO
Un hombre fue condenado a 60 años de prisión tras ser hallado culpable de un tiroteo que terminó con la vida de una persona y que ocurrió en un Walmart.
Recientemente, un jurado del condado de Potter, de Texas, en Estados Unidos, decidió emitir un veredicto de culpabilidad por asesinato contra un joven de 24 años. Esta orden se dio luego de un juicio que se extendió por cinco días, donde Isaac Arthur Botello fue condenado por el homicidio a tiros de Everardo Guadalupe Leal, Jr., quien tenía 23 años al momento de su muerte.
PUEDES VER: ¡PELIGRO en Walmart de Ware! Mujer es atropellada violentamente en estacionamiento de tienda de Massachusetts
Walmart: hombre es condenado a 60 años de prisión tras ser declarado culpable de asesinato y tiroteo
Este sábado 17 de enero, 'newschannel10.com' y otros portales internacionales informaron que Isaac Arthur Botello y su coacusado, Jorge Fabián Cabello, de 23 años, ahora enfrentan cargos por el asesinato de Leal, el cual se llevó a cabo en abril de 2024.
Walmart: hombre es condenado a 60 años de prisión tras ser declarado culpable de asesinato y tiroteo.
Vale mencionar que la intervención policial se produjo en enero de aquel año, cuando agentes de la policía de Amarillo (zona de Texas) respondieron de inmediato frente a un llamado en la intersección de North Highland Street y Amarillo Boulevard. Las autoridades, al llegar al lugar, encontraron a Leal con una herida de bala, y a pesar de los esfuerzos por salvarlo, falleció en el sitio.
En medio de la investigación, se conoció que otro hombre había sido hallado a seis cuadras de distancia, en North Apache, también con una herida de bala, pero logró sobrevivir. Al respecto, los detectives determinaron que ambos hombres fueron atacados tras una pelea que se originó en el Walmart de Grand Street.
A través de un video, se evidenció a un vehículo llegando al lugar donde se encontraba Leal, con Botello saliendo del auto y disparándole, mientras que la policía identificó a Cabello como el conductor del vehículo. Este hombre fue declarado culpable y recibió fuerte condena tras este preocupante suceso.
¿Qué se sabe sobre la sentencia que recibió Botello y por qué?
Bajo este contexto, es bueno saber que, mucho antes de que se iniciara el juicio, Botello decidió que su sentencia sería determinada por un jurado.
Luego de ser declarado culpable, el hombre recibió una condena de 60 años de prisión. En cuanto a Cabello, no se han compartido más detalles sobre la corte o las próximas citaciones.
Ofertas
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas
PRECIOS/ 29.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90