ATENCIÓN, inmigrantes en EE. UU.: agencia Global Workforce Connection expone IMPORTANTES oportunidades de trabajo para latinos
Global Workforce Connection asegura que sí hay puestos de trabajos para extranjeros en EE. UU. La clave es conocer qué tipos de visas favorecen a los latinos.
A pesar de la estrategia antimigratoria promovida por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desde su retorno a la Casa Blanca, Global Workforce Connection, una agencia dedicada a la captación de talento latino para empresas estadounidenses, no dudó en resaltar y confirmas numerosas oportunidades laborales disponibles para los inmigrantes. AQUÍ todos los detalles.
PUEDES VER: ALERTA en Walmart de Concord: reportan el hallazgo de dos personas muertas en estacionamiento y testigo hace revelación
EE. UU.: agencia Global Workforce Connection expone oportunidades de trabajo para latinos
Recientemente, caracol.com y otros medios informaron lo último que se sabe de la agencia estadounidense Global Workforce Connection, la cual tiene como finalidad informar sobre las diferentes visas disponibles, los sectores que emplean a los trabajadores extranjeros y el proceso legal para luego conseguir la ansiada residencia americana.
EE. UU.: agencia Global Workforce Connection expone oportunidades de trabajo para latinos.
Según la empresa, los sectores que más demandan mano de obra latina incluyen agricultura, ganadería, construcción, hotelería, turismo, salud —especialmente en enfermería— y transporte y logística.
En tanto, mediante un informe del Baker Institute se conoció que, desde el 2018, EE. UU. registró un número de vacantes superior al de trabajadores disponibles, lo que genera oportunidades para extranjeros, esto pese a los constantes intentos de la administración Trump por priorizar a los locales en el acceso al empleo.
Por su parte, Sandra Moreno, vicepresidenta de la red latinoamericana de la agencia, ha resaltado que existen tres pilares fundamentales en este proceso: la transparencia y legalidad, el acompañamiento integral y el impacto social. La agencia fue creada con el objetivo de conectar empresas con talento latinoamericano, ofreciendo asesoría integral a quienes buscan acceder a programas de trabajo.
¿Cuánto demora el proceso legal para conseguir empleo en Estados Unidos?
Por otro lado, se debe saber que, para acceder legalmente a las oportunidades laborales en Estados Unidos, se debe cumplir con ciertos requisitos. A continuación, te revelamos cuáles son:
- Primero, se debe presentar una oferta de trabajo formal en la nación de Trump.
- Es necesario ajustarse al perfil requerido, que puede incluir experiencia previa, formación académica o disposición para realizar trabajos manuales.
- Es necesario completar también el proceso migratorio ante la embajada y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU., un trámite que puede tardar entre 12 y 24 meses.
