A pesar de la estrategia antimigratoria promovida por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desde su retorno a la Casa Blanca, Global Workforce Connection, una agencia dedicada a la captación de talento latino para empresas estadounidenses, no dudó en resaltar y confirmas numerosas oportunidades laborales disponibles para los inmigrantes. AQUÍ todos los detalles.

EE. UU.: agencia Global Workforce Connection expone oportunidades de trabajo para latinos

Recientemente, caracol.com y otros medios informaron lo último que se sabe de la agencia estadounidense Global Workforce Connection, la cual tiene como finalidad informar sobre las diferentes visas disponibles, los sectores que emplean a los trabajadores extranjeros y el proceso legal para luego conseguir la ansiada residencia americana.

Según la empresa, los sectores que más demandan mano de obra latina incluyen agricultura, ganadería, construcción, hotelería, turismo, salud —especialmente en enfermería— y transporte y logística.

En tanto, mediante un informe del Baker Institute se conoció que, desde el 2018, EE. UU. registró un número de vacantes superior al de trabajadores disponibles, lo que genera oportunidades para extranjeros, esto pese a los constantes intentos de la administración Trump por priorizar a los locales en el acceso al empleo.

Por su parte, Sandra Moreno, vicepresidenta de la red latinoamericana de la agencia, ha resaltado que existen tres pilares fundamentales en este proceso: la transparencia y legalidad, el acompañamiento integral y el impacto social. La agencia fue creada con el objetivo de conectar empresas con talento latinoamericano, ofreciendo asesoría integral a quienes buscan acceder a programas de trabajo.

¿Cuánto demora el proceso legal para conseguir empleo en Estados Unidos?

Por otro lado, se debe saber que, para acceder legalmente a las oportunidades laborales en Estados Unidos, se debe cumplir con ciertos requisitos. A continuación, te revelamos cuáles son: