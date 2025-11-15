Recientemente, la policía de Concord, California, Estados Unidos, decidió iniciar una investigación tras el descubrimiento de dos cuerpos sin vida en el estacionamiento de una tienda Walmart. Al respecto, las autoridades locales informaron que se encuentran trabajando para esclarecer las circunstancias que rodean este trágico suceso. ¿Qué se conoce sobre el caso? AQUÍ los detalles.

Reportan el hallazgo de dos personas muertas en Walmart y testigo hace revelación

Aproximadamente a la 1:15 p. m. del viernes 14 de noviembre, la policía de Concord recibió un aviso de un testigo que reportó la presencia de un hombre en el asiento del conductor de un automóvil estacionado en el Walmart de Loudon Road, quien aparentaba tener una herida de bala en la cabeza.

El testigo, quien estaba en shock, no dudó en mencionar haber hallado un arma en las cercanías del lugar. Según el subjefe Barrett Moulton, la ventanilla lateral del vehículo presentaba daños significativos.

Reportan el hallazgo de dos personas muertas en Walmart y testigo hace revelación. / Foto: Policía de Concord.

Según los informes también compartidos por concordmonitor.com, al llegar al sitio y asegurar la zona, los agentes encontraron un segundo automóvil a menos de 30 pies de distancia, donde se hallaba otro hombre sin vida en su interior. "Inicialmente, creíamos que ambos casos estaban relacionados, pero en este momento, no parece ser así", señaló Moulton, sin revelar más detalles al respecto.

Hasta el momento, es la única información brindada a la prensa sobre estos dos casos que vienen generando preocupación en la localidad.

¿Existe algún sospechoso? ¿Cuáles son las identidades de ambos hombres?

Vale precisar que las identidades de los dos hombres involucrados en el caso permanecen en el anonimato, asimismo, tampoco se informó más sobre el testigo, quien reportó los hechos a los agentes.

Según declaraciones de la policía, las investigaciones continúan en curso y no se ha establecido la causa de fallecimiento de ambos individuos. Las autoridades mantienen el enfoque en esclarecer los hechos relacionados con este incidente ocurrido en este lugar de EE. UU.