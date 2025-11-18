¡Gran iniciativa! Recientemente, Walmart y Sam's Club sorprendieron a sus clientes al renovar su compromiso con los estudiantes que cuentan con vínculos militares al realizar una considerable donación de 45.000 dólares para becas en Penn State, Estados Unidos. A continuación, todo lo que se sabe al respecto y quiénes se han visto beneficiados con este anuncio.

Walmart y Sam's Club entregarán 45.000 dólares en becas a estudiantes militares en EE. UU.

Según información de psu.edu y otros medios internacionales, el aporte de aquella gran cantidad de dinero se llevó a cabo el sábado 8 de noviembre, durante la 14.ª Semana Anual de Reconocimiento Militar, y destaca la dedicación de ambas empresas hacia la comunidad universitaria relacionada con las fuerzas armadas.

Vale mencionar que la sorpresiva colaboración económica refuerza su apoyo continuo a quienes han servido en el ámbito militar y a sus familias.

Walmart y Sam's Club, en colaboración con la Universidad Estatal de Pensilvania (Penn State), decidieron resaltar esta nueva iniciativa destinada a honrar a los veteranos y a los miembros de las fuerzas armadas, así como a sus familias.

La contribución, que surge de más de diez años de trabajo conjunto, se materializa a través del programa de donaciones comunitarias de Walmart, el cual destinará fondos para ofrecer becas a estudiantes elegibles que sean veteranos, personal en servicio activo, miembros de la Guardia Nacional o de la Reserva, así como a sus familiares.

Las becas se otorgarán a aquellos beneficiarios que demuestren necesidad económica y tengan una conexión con el servicio militar. Asimismo, están diseñadas para cubrir costos como matrícula, alojamiento y otros gastos que no sean completamente cubiertos por la Ley GI o beneficios educativos militares.

Los fondos se distribuirán durante el año académico 2025-26, asegurando así un apoyo adecuado para los estudiantes que ya están matriculados o que se preparan para ingresar a la universidad.

Autoridades se pronuncian tras esta reciente colaboración

Por su parte, Eugene McFeely, director sénior de Asuntos y Servicios para Veteranos de Penn State, expresó su agradecimiento y emoción por esta colaboración, señalando que "Penn State se enorgullece de trabajar nuevamente con Walmart y Sam's Club para reconocer y celebrar el servicio y sacrificio de la comunidad militar de nuestra nación".

Michael del Rosario, el gerente regional de transporte de Walmart, también destacó la iniciativa al afirmar que "apoyar a las familias de militares en sus estudios es una extensión del propósito de Walmart de ayudar a las personas a vivir mejor". Con ello, se busca fortalecer el agradecimiento hacia los sacrificios realizados por los militares, veteranos y sus familias.