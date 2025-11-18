¡Tensa situación en Estados Unidos! Recientemente, la policía de Concord, California, ha decidido revelar de manera pública las verdaderas causas del sorpresivo fallecimiento de dos individuos hallados sin vida al interior de vehículos distintos en un estacionamiento de Walmart. A continuación, todo lo que se sabe. ¿Se encontró a algún sospechoso del caso?

Reportan las verdaderas causas de muerte de las dos personas que fueron halladas en Walmart

Mediante el informe oficial y la prensa internacional, tal como wmur.com, se confirmó que una de las personas murió por suicidio, mientras que el otro sujeto perdió la vida por causas naturales.

Asimismo, se corroboró que este lamentable suceso tuvo lugar aproximadamente a la 1:15 p. m. en el Walmart ubicado en Loudon Road del último viernes 14 de noviembre. No obstante, no se evidenciaron los nombres de los dos fallecidos ni tampoco más detalles al respecto.

Las autoridades de dicho lugar en EE. UU. han señalado que la investigación continúa en curso. Por ello, hasta el momento, la policía solicita a quienes posean información relevante y deseen mantener su anonimato que se comuniquen con la línea de denuncia de delitos de Concord Regional al 603-226-3100 o en todo caso se acerquen personalmente al lugar.

Walmart: testigo había compartido sus declaraciones frente a estos hechos

Como se recuerda, en una información inicial y en declaración con la prensa y el medio concordmonitor.com, se conoció que un hombre testigo había encontrado un arma en las proximidades del lugar donde se registraron los trágicos eventos. Por su parte, Barrett Moulton, subjefe de la policía, informó que la ventanilla lateral del vehículo involucrado presentaba daños considerables.

Moulton también señaló que, aunque inicialmente se pensó que ambos casos estaban conectados, no parecía ser así, aunque no se reportaba más información del caso.