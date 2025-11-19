ALERTA en Walmart de Covington: TRÁGICA MUERTE de una persona en un baño desconcierta a las autoridades, ¿de qué se SOSPECHA?

La tranquilidad de los clientes del Walmart en Estados Unidos, ubicado en Industrial Blvd., en Covington, se vio alterada la madrugada del martes, cuando se encontró el cuerpo sin vida de una persona en uno de los baños de la tienda. Las autoridades locales investigan el hecho y señalan que podría tratarse de una sobredosis de drogas.

Se reportó el hallazgo de un cuerpo en el Walmart de Industrial Blvd. en Covington.

Trágica muerte de una persona en un baño de Walmart en Covington desconcierta a las autoridades: ¿de qué se sospecha?

Según informó el teniente Daniel Digby, oficial de información pública del Departamento de Policía de Covington (CPD), a The Covington News, los agentes acudieron al lugar alrededor de las 4 de la mañana tras recibir el reporte de un incidente en el baño de la tienda.

"La información preliminar indica que probablemente se trate de una sobredosis de drogas", declaró Digby, señalando que los elementos hallados en la escena apuntan a la posible implicación de sustancias ilícitas.

Hasta el momento, la identidad de la persona fallecida no ha sido revelada públicamente. Las autoridades confirmaron que no hay indicios de actividad criminal y que la investigación continúa abierta para esclarecer por completo los hechos en Walmart EE. UU.

¿Cuál es la situación del Walmart en Covington?

Un portavoz de Walmart EE. UU. declinó ofrecer comentarios sobre el incidente. A pesar de la tragedia, la tienda permanece abierta al público mientras la policía continúa su labor en la escena.

El Departamento de Policía de Covington ha recibido solicitudes para un informe completo sobre el caso, y se espera que The Covington News actualice la información a medida que surjan nuevos detalles.

Número de teléfono de atención al cliente de Walmart EE. UU.

El servicio de atención al cliente de Walmart en Estados Unidos se puede contactar al 1-800-925-6278, también conocido como 1-800-WALMART. El horario de atención general es de lunes a domingo, de 8:00 a. m. a 11:00 p. m. (hora central de EE. UU., CST).