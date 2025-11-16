- Hoy:
ALERTA en Walmart de Woodland Park: acusada de robo fue arrestada tras un FORCEJEO con la policía
Una mujer fue arrestada por la Policía de Woodland Park después de enfrentar a varios agentes mientras intentaba robar artículos de un Walmart en la autopista 24.
Una intervención policial en un Walmart ubicado sobre la autopista 24 terminó con una mujer detenida durante la mañana del jueves, después de que el personal alertara a las autoridades sobre un intento de robo a gran escala. El Departamento de Policía de Woodland Park (WPPD) confirmó el incidente y ofreció detalles preliminares a medios locales, incluida CBS KKTV 11 News.
Mujer acusada de robo en Walmart de Woodland Park es arrestada tras forcejeo
De acuerdo con el Departamento de Policía de Woodland Park, dos personas ingresaron a la tienda alrededor de las 9:00 a. m. con la presunta intención de llevarse "una cantidad significativa de mercancía", según señaló la institución en un comunicado citado por CBS KKTV 11 News.
La mujer involucrada fue identificada como Aimee Fooshee, mientras que su acompañante masculino aún no ha sido identificado públicamente. Según la policía, la situación escaló cuando los agentes intentaron detener a la sospechosa. Durante el encuentro, Fooshee "se vio involucrada en un forcejeo con los oficiales", indicó el WPPD.
Fooshee fue arrestada tras forcejear con los agentes en un Walmart.
Mientras esto ocurría, el segundo sospechoso logró escapar. Las autoridades detallaron que el hombre "huyó del lugar durante el altercado y no pudo ser localizado de inmediato". Aun así, el departamento confirmó que ya se están preparando cargos en su contra.
Cargos presentados y situación legal de la sospechosa
Fooshee enfrenta varias acusaciones formales. El Departamento de Policía de Woodland Park informó que la mujer será procesada por agresión en segundo grado contra un agente del orden, posesión ilegal de una sustancia controlada, resistencia al arresto y robo.
Después de su detención, la sospechosa fue trasladada a la cárcel del condado de Teller, donde permanece recluida. Según los registros citados por CBS KKTV 11 News, la fianza de Fooshee fue fijada en 21.500 dólares.
Las autoridades continúan investigando para dar con el paradero del hombre que logró escapar, mientras se toman declaraciones y se revisan las cámaras de seguridad del establecimiento.
