MUCHA ATENCIÓN en Walmart de Summerville: reportan la búsqueda inmediata de los involucrados en FUERTE robo en estacionamiento
La policía estadounidense decidió iniciar una investigación tras un intento de robo a mano armada ocurrido en el estacionamiento del Walmart en Summerville.
Recientemente, la policía de Summerville, Carolina del Sur, en Estados Unidos, decidió empezar una investigación exhaustiva tras un intento de robo a mano armada que se registró en el estacionamiento de una tienda Walmart. Las autoridades, hasta el momento, se encuentran recopilando pruebas y testimonios para esclarecer los hechos y dar con los responsables de este delito. A continuación, lo que se sabe.
PUEDES VER: MUCHA ATENCIÓN con Walmart: esto pasará, a partir de AHORA, tras la alarmante renuncia del director ejecutivo Doug McMillon
Walmart de Summerville: reportan la búsqueda de los involucrados en robo en estacionamiento
Este jueves 13 de noviembre, en horas de la noche, la policía de Sumerville, EE. UU., atendió un alarmante llamado de emergencia en el estacionamiento de un local Walmart, ubicado en la cuadra 1300 de North Main Street, en el país americano.
Según informó el subjefe Chris Hirsch, y en lo que va de esta nota, todavía no se han efectuado arrestos. No obstante, las autoridades locales han revelado que continúan en la búsqueda de los sospechosos. Afortunadamente, no se registraron heridos durante el incidente, pero tampoco se conocieron más datos al respecto.
Es importante conocer que, robar en Walmart USA conlleva serias repercusiones. Los guardias de seguridad están capacitados para detener a los sospechosos, y en muchos casos, se notificará a la policía, especialmente si el valor de los productos sustraídos es significativo.
Asimismo, las consecuencias legales pueden variar desde multas hasta penas de cárcel, además de sanciones civiles que podrían incluir la prohibición de ingresar a cualquier tienda de la cadena. La gravedad del delito determinará si se presentan cargos menores o graves, lo que resalta la importancia de actuar con responsabilidad al realizar compras.
¿Cómo procesa Walmart a los delincuentes que roban en la tienda?
Vale añadir que la devolución del artículo robado podría ser solicitada en ciertas circunstancias. En caso de que el valor del producto exceda los US$25 o si la persona tiene antecedentes de reincidencia, se podría involucrar a la policía local.
Además, existe la posibilidad de que se le restrinja el acceso a todas las tiendas Walmart. Posteriormente, es probable que reciba una citación judicial o una notificación de demanda civil en un plazo de semanas.
