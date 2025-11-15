En Estados Unidos, el proceso para que los hermanos obtengan una Green Card es muy extenso y se encuentra sujeto a estrictas regulaciones, los cuales son muy diferentes a las categorías de familiares inmediatos.

Esta tarjeta, conocida como la categoría F4, hace posible que solamente los ciudadanos estadounidenses patrocinen a sus hermanos para la residencia permanente, pero con ello, se deben tomar en cuenta una serie de requisitos y esperar un tiempo considerable debido a las limitaciones anuales en la emisión de estas visas. AQUÍ todos los detalles.

Green Card para hermanos: quiénes pueden solicitarlo en EE. UU. y por qué es tan difícil

De acuerdo con la información proporcionada por USCIS, únicamente los ciudadanos estadounidenses, que alcanzaron la mayoría de edad, los 21 años, pueden patrocinar a sus hermanos en el proceso migratorio.

Vale precisar que los residentes permanentes, es decir, aquellos que poseen una Green Card, no pueden realizar este trámite. Para llevar a cabo el patrocinio, el solicitante debe demostrar su ciudadanía mediante documentos válidos, como un pasaporte, un acta de nacimiento, un certificado de naturalización o un reporte consular de nacimiento.

Asimismo, es fundamental presentar pruebas que certifiquen la relación familiar, como actas de nacimiento que evidencien al menos un progenitor en común. En el caso de los hermanos adoptivos, se requiere el decreto de adopción que debe haberse formalizado antes de cumplir los 16 años.

Para los hermanos por afinidad, es importante aportar actas de matrimonio y documentación que acredite la disolución de matrimonios anteriores. Por último, en el caso de los medios hermanos, es necesario que se presenten las actas de matrimonio y divorcio de los padres.

Costos de la solicitud de Green Card

El proceso implica una serie de tarifas gubernamentales que deben ser consideradas cuidadosamente. A continuación, los costos:

La presentación del Formulario I-130 , que corresponde a la petición para un familiar extranjero, tiene un costo de US$625 si se realiza en línea, mientras que si se opta por el formato en papel, el precio asciende a US$675.

, que corresponde a la petición para un familiar extranjero, tiene un costo de si se realiza en línea, mientras que si se opta por el formato en papel, el precio asciende a US$675. Por su parte, la solicitud de visa en el consulado, que utiliza el Formulario DS-260, tiene un valor de US$325.

La revisión del Formulario I-864, conocido como Affidavit of Support, conlleva una tarifa de US$120.

La emisión de la Green Card por parte de USCIS requiere un pago adicional de US$220.

En el caso de que el ajuste de estatus se realice dentro de Estados Unidos, es necesario presentar el Formulario I-485, cuyo costo es de US$1,440.

Los gastos por el examen médico y las vacunas pueden variar según el país, con un rango aproximado de entre US$100 y US$500.

En total, se estima que el proceso puede oscilar entre US$1,300 y US$2,500, sin incluir otros gastos adicionales como traducciones, mensajería o honorarios legales en EE. UU.