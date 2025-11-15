- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima vs Universitario
- Georgia vs España
- Chile vs Rusia
- Colombia vs Nueva Zelanda
- Paraguay vs Estados Unidos
- México vs Uruguay
- Shevhenko vs Zhang
- Della Maddalena vs Makhachev
- Tabla Liga 1
- Tabla Liga de Vóley
- Feriados
ALERTA, ciudadanos en EE. UU.: CBP advierte sobre MERCANCÍA FALSIFICADA en tiendas y compras online esta Navidad
La CBP alerta a compradores en EE.UU. sobre el aumento de productos falsificados durante Navidad y advierte de riesgos legales, toxicológicos y financieros.
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) emitió una advertencia urgente para todos los consumidores que planean hacer compras durante la temporada navideña. La agencia informó que la importación y adquisición de productos falsificados no solo es ilegal, sino que puede traer consecuencias graves para la salud, el bolsillo y la seguridad del país.
PUEDES VER: MUCHA ATENCIÓN con Walmart: esto pasará, a partir de AHORA, tras la alarmante renuncia del director ejecutivo Doug McMillon
En un comunicado reciente, las autoridades subrayaron que los artículos piratas han alcanzado niveles récord este año, con casi 79 millones de unidades decomisadas en 2025, cuyo valor habría superado los 7.300 millones de dólares de ser auténticos. La CBP insistió en que estos productos pueden ser peligrosos, contener materiales tóxicos e incluso financiar actividades delictivas transnacionales.
CBP advierte sobre riesgos legales y de salud en compras navideñas
Las autoridades advirtieron que muchos consumidores desconocen que adquirir productos falsificados puede resultar en multas, sanciones e investigaciones, incluso cuando la compra se realiza de forma no intencional. La agencia remarcó que estas ventas ilícitas son uno de los negocios más lucrativos para redes criminales internacionales.
La CBP alerta a compradores en EE.UU. sobre el aumento de productos falsificados.
La CBP señaló que los grupos dedicados a la falsificación aprovechan la temporada alta de consumo para inundar el mercado con medicamentos, cosméticos, juguetes, ropa, autopartes y electrónicos no originales, productos que pueden poner en riesgo la salud debido a la presencia de químicos, materiales inseguros y procesos no regulados.
Cómo evitar productos falsificados según la CBP
La agencia difundió seis recomendaciones clave para evitar caer en estafas o comprar mercancía falsa: confiar en la intuición y comprar solo en sitios confiables, investigar la descripción de cada producto, evitar páginas sospechosas, priorizar pagos seguros, revisar el embalaje y notificar a familiares y amigos sobre sitios fraudulentos. Estas prácticas ayudan a proteger al comprador y a frenar la circulación de productos ilegales.
Además, la CBP pidió que cualquier producto falsificado recibido sea reportado de inmediato a su plataforma de denuncias o al Centro Nacional de Derechos de Propiedad Intelectual. Reportar estos casos contribuye a identificar redes criminales y previene que otros consumidores caigan en el mismo tipo de fraude.
- 1
MUCHA ATENCIÓN en Walmart: reportan que una mujer apuntó con un arma a personas en el estacionamiento
- 2
MUCHA ATENCIÓN con Walmart: esto pasará, a partir de AHORA, tras la alarmante renuncia del director ejecutivo Doug McMillon
- 3
MUCHA ATENCIÓN, inmigrantes en EE. UU.: estas son las frases en español que te protegerán en una redada de ICE
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 37.90