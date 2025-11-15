Donald Trump lanza ALERTA: "Cárteles tienen alianza con el gobierno de México y amenazan a EE.UU."

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una seria advertencia sobre la seguridad nacional al afirmar que los cárteles de drogas mantienen una supuesta alianza con el gobierno de México, lo que representa un riesgo para la salud pública y la estabilidad del país. Durante una entrevista a bordo del Air Force One, Trump destacó que, pese a avances en algunos frentes, el problema persiste.

Trump aseguró que su administración ha trabajado "muy bien" para frenar el ingreso de drogas, especialmente desde Venezuela, pero enfatizó que aún existen desafíos importantes con México y Colombia, países desde los cuales se facilita el tráfico de estupefacientes hacia territorio estadounidense.

Presión a México y Colombia para frenar el narcotráfico

Desde el inicio de su administración, Trump ha ejercido presión diplomática sobre México y Colombia para combatir los cárteles y reducir el trasiego de drogas hacia Estados Unidos. Esto ha incluido reuniones bilaterales sobre seguridad, migración, tráfico de armas y narcóticos, así como la implementación de aranceles como medida de presión.

Donald Trump advierte sobre la alianza entre cárteles y el gobierno de México.

El secretario de Estado, Marco Rubio, aclaró que la administración no enviará tropas a México ni actuará de forma unilateral. En cambio, Estados Unidos ofrecerá apoyo con equipo, entrenamiento e intercambio de inteligencia si el gobierno mexicano lo solicita, destacando la colaboración como "el punto más alto en la historia" entre ambos países en materia de seguridad.

Cárteles y riesgos para EE.UU.

Trump denunció que los cárteles mexicanos, con apoyo del gobierno según sus declaraciones, representan una amenaza directa para la seguridad y la salud pública de Estados Unidos. "Estos cárteles tienen una alianza con el gobierno de México y ponen en peligro la seguridad nacional y la salud pública de Estados Unidos", afirmó.

Marco Rubio añadió que el crimen organizado supera en muchos casos a Estados Nación en recursos, entrenamiento e inteligencia, subrayando que estas organizaciones representan un riesgo elevado y que no están motivadas por ideología, sino por lucro y poder, lo que complica la lucha contra el narcotráfico.