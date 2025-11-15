- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima vs Universitario
- Georgia vs España
- Chile vs Rusia
- Colombia vs Nueva Zelanda
- Paraguay vs Estados Unidos
- México vs Uruguay
- Shevhenko vs Zhang
- Della Maddalena vs Makhachev
- Tabla Liga 1
- Tabla Liga de Vóley
- Feriados
Donald Trump lanza ALERTA: "Cárteles tienen alianza con el gobierno de México y amenazan a EE.UU."
Donald Trump advierte sobre la alianza entre cárteles y el gobierno de México, señalando riesgos graves para la seguridad y salud pública en EE.UU.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una seria advertencia sobre la seguridad nacional al afirmar que los cárteles de drogas mantienen una supuesta alianza con el gobierno de México, lo que representa un riesgo para la salud pública y la estabilidad del país. Durante una entrevista a bordo del Air Force One, Trump destacó que, pese a avances en algunos frentes, el problema persiste.
PUEDES VER: MUCHA ATENCIÓN, inmigrantes venezolanos: esto significa el fin del TPS en EE. UU. y qué opciones tienen para no ser deportados
Trump aseguró que su administración ha trabajado "muy bien" para frenar el ingreso de drogas, especialmente desde Venezuela, pero enfatizó que aún existen desafíos importantes con México y Colombia, países desde los cuales se facilita el tráfico de estupefacientes hacia territorio estadounidense.
Presión a México y Colombia para frenar el narcotráfico
Desde el inicio de su administración, Trump ha ejercido presión diplomática sobre México y Colombia para combatir los cárteles y reducir el trasiego de drogas hacia Estados Unidos. Esto ha incluido reuniones bilaterales sobre seguridad, migración, tráfico de armas y narcóticos, así como la implementación de aranceles como medida de presión.
Donald Trump advierte sobre la alianza entre cárteles y el gobierno de México.
El secretario de Estado, Marco Rubio, aclaró que la administración no enviará tropas a México ni actuará de forma unilateral. En cambio, Estados Unidos ofrecerá apoyo con equipo, entrenamiento e intercambio de inteligencia si el gobierno mexicano lo solicita, destacando la colaboración como "el punto más alto en la historia" entre ambos países en materia de seguridad.
Cárteles y riesgos para EE.UU.
Trump denunció que los cárteles mexicanos, con apoyo del gobierno según sus declaraciones, representan una amenaza directa para la seguridad y la salud pública de Estados Unidos. "Estos cárteles tienen una alianza con el gobierno de México y ponen en peligro la seguridad nacional y la salud pública de Estados Unidos", afirmó.
Marco Rubio añadió que el crimen organizado supera en muchos casos a Estados Nación en recursos, entrenamiento e inteligencia, subrayando que estas organizaciones representan un riesgo elevado y que no están motivadas por ideología, sino por lucro y poder, lo que complica la lucha contra el narcotráfico.
- 1
MUCHA ATENCIÓN con Walmart: esto pasará, a partir de AHORA, tras la alarmante renuncia del director ejecutivo Doug McMillon
- 2
MUCHA ATENCIÓN en Walmart: reportan que una mujer apuntó con un arma a personas en el estacionamiento
- 3
MUCHA ATENCIÓN, inmigrantes en EE. UU.: estas son las frases en español que te protegerán en una redada de ICE
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 37.90