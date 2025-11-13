- Hoy:
- Partidos de hoy
- Francia vs Ucrania
- Irlanda vs Portugal
- Haití vs Costa Rica
- Guatemala vs Panamá
- Canadá vs Ecuador
- Selección peruana
- Tabla Liga 1
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- Tabla Liga de Vóley
- Feriados
Acuerdo HISTÓRICO: EE. UU. y Argentina sellan ALIANZA estratégica para comercio e inversión
EE. UU. y Argentina firman acuerdo estratégico para abrir mercados, fortalecer comercio e inversión, y fomentar cooperación en normas y propiedad intelectual.
La Casa Blanca anunció este jueves 13 de noviembre de 2025 un acuerdo estratégico entre Estados Unidos y Argentina, consolidando la relación bilateral a través del "Marco para un Acuerdo sobre Comercio e Inversión Recíproca". El pacto busca fortalecer la cooperación económica, promover la inversión y abrir mercados clave para ambos países, con énfasis en valores compartidos como la libre empresa y los mercados abiertos.
PUEDES VER: ALERTA inmigrante en EE. UU.: tras fin a la extensión de permisos de trabajo, esta recomendación de USCIS hará que NO te perjudiques
Según el comunicado conjunto, el acuerdo apunta a crear un entorno transparente basado en normas internacionales, impulsar el crecimiento sostenible y expandir las oportunidades comerciales. La iniciativa también incluye compromisos concretos en propiedad intelectual, regulación de productos, normas técnicas y comercio digital, con miras a mejorar la competitividad y facilitar la circulación de bienes y servicios.
Apertura de mercados y eliminación de barreras
El acuerdo contempla la apertura recíproca de mercados, incluyendo productos agrícolas, químicos, dispositivos médicos, maquinaria y tecnología. Argentina otorgará acceso preferencial a exportaciones estadounidenses, mientras que EE. UU. eliminará aranceles sobre ciertos productos estratégicos, fortaleciendo la inversión bilateral y fomentando la competitividad de ambos mercados.
EE. UU. y Argentina sellan alianza estratégica para comercio e inversión.
Además, se eliminarán barreras no arancelarias, como licencias de importación y formalidades consulares, simplificando los procesos de ingreso de productos. Esta medida asegura condiciones más equitativas en el comercio internacional y garantiza que las normas estadounidenses o internacionales sean suficientes para la entrada de bienes argentinos y estadounidenses.
Normas, propiedad intelectual y comercio digital
Argentina se compromete a armonizar su marco de propiedad intelectual con estándares internacionales, combatiendo la piratería y las falsificaciones, y facilitando la validación de patentes y certificaciones estadounidenses. Estas acciones fortalecerán la protección de los derechos de los creadores y la seguridad jurídica para las empresas que operan en ambos países.
El pacto también impulsa el comercio digital, reconociendo la jurisdicción estadounidense para la transferencia de datos y la validez de firmas electrónicas. Asimismo, se busca la cooperación en normas técnicas, control de exportaciones y seguridad económica, asegurando que ambos países puedan beneficiarse de un intercambio de bienes y servicios más ágil y seguro.
- 1
ALERTA inmigrante en EE. UU.: tras fin a la extensión de permisos de trabajo, esta recomendación de USCIS hará que NO te perjudiques
- 2
MUCHA ATENCIÓN, inmigrantes en EE. UU.: estas son las frases en español que te protegerán en una redada de ICE
- 3
ALERTA en Walmart de Houston: reportan TIROTEO con adulto mayor baleado tras ser encañonado en estacionamiento
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 37.90