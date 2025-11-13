Acuerdo HISTÓRICO: EE. UU. y Argentina sellan ALIANZA estratégica para comercio e inversión

La Casa Blanca anunció este jueves 13 de noviembre de 2025 un acuerdo estratégico entre Estados Unidos y Argentina, consolidando la relación bilateral a través del "Marco para un Acuerdo sobre Comercio e Inversión Recíproca". El pacto busca fortalecer la cooperación económica, promover la inversión y abrir mercados clave para ambos países, con énfasis en valores compartidos como la libre empresa y los mercados abiertos.

Según el comunicado conjunto, el acuerdo apunta a crear un entorno transparente basado en normas internacionales, impulsar el crecimiento sostenible y expandir las oportunidades comerciales. La iniciativa también incluye compromisos concretos en propiedad intelectual, regulación de productos, normas técnicas y comercio digital, con miras a mejorar la competitividad y facilitar la circulación de bienes y servicios.

Apertura de mercados y eliminación de barreras

El acuerdo contempla la apertura recíproca de mercados, incluyendo productos agrícolas, químicos, dispositivos médicos, maquinaria y tecnología. Argentina otorgará acceso preferencial a exportaciones estadounidenses, mientras que EE. UU. eliminará aranceles sobre ciertos productos estratégicos, fortaleciendo la inversión bilateral y fomentando la competitividad de ambos mercados.

EE. UU. y Argentina sellan alianza estratégica para comercio e inversión.

Además, se eliminarán barreras no arancelarias, como licencias de importación y formalidades consulares, simplificando los procesos de ingreso de productos. Esta medida asegura condiciones más equitativas en el comercio internacional y garantiza que las normas estadounidenses o internacionales sean suficientes para la entrada de bienes argentinos y estadounidenses.

Normas, propiedad intelectual y comercio digital

Argentina se compromete a armonizar su marco de propiedad intelectual con estándares internacionales, combatiendo la piratería y las falsificaciones, y facilitando la validación de patentes y certificaciones estadounidenses. Estas acciones fortalecerán la protección de los derechos de los creadores y la seguridad jurídica para las empresas que operan en ambos países.

El pacto también impulsa el comercio digital, reconociendo la jurisdicción estadounidense para la transferencia de datos y la validez de firmas electrónicas. Asimismo, se busca la cooperación en normas técnicas, control de exportaciones y seguridad económica, asegurando que ambos países puedan beneficiarse de un intercambio de bienes y servicios más ágil y seguro.